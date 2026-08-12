Biess coloca 53,69 millones de dólares en créditos hipotecarios

El volumen de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda administrado por el sistema de seguridad social refleja una colocación que supera los 53,69 millones de dólares en el territorio nacional.

Los reportes institucionales detallan que más de 1 030 familias han accedido al financiamiento mediante el programa denominado Plan Credicasa. El balance acumulado por la entidad bancaria abarca operaciones aprobadas para afiliados y jubilados en 22 de las 24 provincias de Ecuador.

Tasa preferencial para los créditos hipotecarios del Biess

Las condiciones financieras establecidas para esta modalidad del crédito hipotecario del Biess contemplan un interés preferencial del 2,99 %.

De acuerdo con los parámetros del programa estatal, esta tasa busca viabilizar el acceso a recursos para la compra de inmuebles residenciales, en el marco de las políticas públicas orientadas al sector de la construcción y a la oferta inmobiliaria en el país.

Distribución de los desembolsos a escala nacional

El desglose geográfico del dinero entregado ubica a la provincia del Guayas como la jurisdicción con el mayor número de trámites concretados, al contabilizar 492 desembolsos.

Por su parte, en Pichincha se registran 214 operaciones, mientras que en Santo Domingo la cifra asciende a 81 y en Manabí a 76. En el resto de las provincias participantes se distribuyen 175 préstamos adicionales.

Plazos de tramitación y gestión de expedientes

Respecto a los tiempos de respuesta para los solicitantes, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó sobre una modificación en sus procesos operativos.

Una vez que los asegurados o jubilados completan la totalidad de los requisitos y la documentación exigida para el trámite, los desembolsos se ejecutan en un periodo estimado de entre 30 y 45 días.

Impacto en los fondos de los asegurados

La administración del banco público indicó que el otorgamiento de estos préstamos a la ciudadanía se efectúa bajo evaluaciones destinadas a mantener la liquidez y la sostenibilidad de los fondos previsionales.

La meta de la institución radica en colocar estos recursos en el mercado habitacional sin comprometer el patrimonio de los aportantes al IESS.

Preguntas frecuentes sobre la colocación de créditos hipotecarios del Biess

❓ ¿Qué tasa de interés aplica el crédito hipotecario del Biess en el Plan Credicasa?

Una tasa preferencial del 2,99%.

Este porcentaje aplica para los préstamos destinados a la adquisición de vivienda por parte de afiliados y jubilados del sistema de seguridad social.

❓ ¿A cuánto asciende el monto colocado en el crédito hipotecario del Biess?

Más de USD 53,69 millones repartidos en 1.030 créditos.

Las cifras corresponden al balance oficial de operaciones desembolsadas por la entidad bancaria en 22 provincias del país.

❓ ¿En qué tiempo se desembolsa el crédito hipotecario del Biess?

Entre 30 y 45 días laborables.

El plazo corre a partir del momento en que el solicitante cumple con la totalidad de los requisitos y documentos normativos del trámite.

❓ ¿Cuáles son las provincias con mayor número de desembolsos del crédito hipotecario del Biess?

Guayas con 492 operaciones y Pichincha con 214.

La lista se complementa con Santo Domingo (81 créditos), Manabí (76 créditos) y 175 préstamos adicionales repartidos en otras 18 provincias.

❓ ¿Quiénes pueden acceder a las operaciones del crédito hipotecario del Biess?

Los afiliados y jubilados del IESS.

El programa busca otorgar financiamiento para vivienda propia asegurando el retorno de los recursos para preservar los fondos previsionales de los aportantes.

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