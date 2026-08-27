Crecen los préstamos quirografarios del Biess para educación

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social canalizó recursos a través de los préstamos quirografarios del Biess para educación, sumando un total que supera los 374,70 millones de dólares entre el 1 de enero y el 25 de agosto de 2026.

Estos desembolsos se orientaron a financiar la preparación académica y profesional de los afiliados, jubilados y sus dependientes a escala nacional.

Monto de préstamos quirografarios para educación del Biess

El valor colocado en esta línea representó el 11,88 % de la cartera global de créditos quirografarios de la entidad financiera, la cual llegó a 3 153,64 millones de dólares en dicho periodo.

La cifra acumulada en los préstamos quirografarios para educación del Biess cubrió requerimientos formativos prioritarios solicitados por los usuarios de la seguridad social.

Número de operaciones y gastos cubiertos

En el lapso analizado se efectuaron 242 600 operaciones crediticias bajo este concepto. Dicha cantidad equivale al 12,82 % del total de las operaciones de crédito de consumo otorgadas por la institución.

Los fondos asignados sirvieron para solventar rubros específicos como matrículas, pago de pensiones, adquisición de útiles escolares y colegiaturas correspondientes a los diferentes niveles educativos.

Mes con mayor demanda de crédito educativo

Las estadísticas institucionales determinaron que julio se posicionó como el mes con el nivel más alto de colocación de financiamiento formativo, alcanzando 51,5 millones de dólares.

Este incremento en los desembolsos se vinculó directamente con la necesidad de liquidez para cubrir las obligaciones económicas propias del inicio de nuevos ciclos académicos.

Línea de consumo y financiamiento para afiliados y jubilados

El financiamiento educativo integra la cartera regular de créditos quirografarios de la entidad pública, alternativa que acompaña a los usuarios en distintas etapas personales y permite cubrir necesidades académicas, familiares y proyectos de bienestar de acuerdo con la capacidad crediticia de cada beneficiario.

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