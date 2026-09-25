El portafolio del Biess bate récord al superar los 29 400 millones de dólares en 2026

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La acumulación de recursos financieros administrados para la banca de la seguridad social marcó un hito sin precedentes en el país. El crecimiento sostenido en la colocación de activos fortaleció el portafolio de inversión del Biess, permitiendo expandir la disponibilidad de crédito para los asegurados que demandan préstamos hipotecarios y quirografarios, según se dio a conocer este viernes 25 de septiembre de 2026.

Rendimiento histórico en el portafolio de inversión del Biess

Al corte de agosto de 2026, el volumen global administrado por la entidad llegó a los 29 400 millones de dólares con una tasa de rendimiento del 9,17%.

Ambos resultados constituyen los valores más altos alcanzados en la historia financiera del país, asegurando que el portafolio de inversión del Biess cuente con el respaldo necesario para sostener las operaciones crediticias dirigidas a trabajadores activos y personas jubiladas.

Incremento superior al 30% frente al ciclo anterior

De acuerdo con las estadísticas institucionales, las inversiones de la entidad promediaron 21 600 millones de dólares anuales durante el periodo 2018-2023.

Frente a ese parámetro previo, la gestión desarrollada en los últimos tres años consolidó una subida por encima del 30% en el saldo acumulado, inyectando mayor solvencia a la estructura operativa de la institución previsional.

Liderazgo frente a otras entidades financieras locales

Con este volumen patrimonial, el esquema de colocaciones de la banca pública se posicionó como el más extenso en comparación con las demás entidades que conforman el sistema bancario nacional.

La evolución de estos saldos apunta a preservar la sostenibilidad de los fondos administrados bajo criterios de rentabilidad, eficiencia y transparencia.

Ampliación de préstamos hipotecarios y quirografarios

La solidez alcanzada incrementa directamente la capacidad de entrega crediticia en las diferentes provincias.

A través de estos servicios, afiliados y jubilados tienen la posibilidad de financiar la compra de vivienda propia mediante hipotecas, así como canalizar préstamos quirografarios para costear gastos formativos, viajes familiares o programas de capacitación personal.

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