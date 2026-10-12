El feriado del 9 de Octubre generó 48,23 millones

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El feriado por la Independencia de Guayaquil dejó USD 48,23 millones en gasto turístico durante tres días. El consumo diario creció 29,5% frente a 2025, mientras la ocupación hotelera nacional alcanzó el 40,65%.

El feriado del 9 de octubre de 2026 generó USD 48,23 millones en gasto turístico en Ecuador, según cifras del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. El monto corresponde a los tres días de descanso por la conmemoración de la Independencia de Guayaquil.

El resultado representa un promedio de USD 16,08 millones diarios. Aunque el gasto total quedó por debajo del registro de 2025, cuando el país alcanzó USD 49,66 millones durante cuatro días de feriado, el consumo diario mostró un incremento.

En 2025, el gasto promedio por jornada llegó a USD 12,42 millones. En 2026, la cifra subió a USD 16,08 millones, lo que equivale a un crecimiento del 29,5%.

En este feriado del 9 de octubre se recaudó menos que en el 2025

Las cifras oficiales muestran una mayor actividad económica por cada día de descanso. La comparación entre ambos años requiere considerar la duración del feriado: en 2025, el período libre comprendió cuatro días; en 2026, tres.

Este dato permite observar el ritmo del consumo turístico sin comparar únicamente los montos totales. El gasto diario aumentó, aunque el feriado más corto redujo el total acumulado.

El turismo interno impulsa actividades como el alojamiento, la gastronomía, el transporte y los servicios recreativos. Estos sectores reciben parte del consumo de las familias que aprovechan los días libres para viajar o visitar otros destinos.

La ocupación hotelera llegó al 40,65%

La ocupación hotelera nacional alcanzó el 40,65% durante el feriado de octubre, según los datos difundidos sobre el movimiento turístico.

Este indicador permite dimensionar el uso de la infraestructura de alojamiento en el país durante los días de descanso. Sin embargo, el promedio nacional no refleja por igual la actividad de cada provincia ni el comportamiento de todos los destinos turísticos.

Las ciudades con atractivos culturales, gastronómicos y naturales suelen recibir visitantes durante los feriados. La demanda también depende de la duración del descanso, las condiciones de las vías y la oferta de actividades en cada localidad.

¿Qué muestran las cifras del feriado en Ecuador?

Los resultados dejan dos datos principales. El primero es que Ecuador registró USD 48,23 millones en gasto turístico durante tres días. El segundo es que el consumo diario creció 29,5% frente al promedio de 2025.

La diferencia entre el gasto total y el gasto por jornada evidencia la importancia de considerar la duración de cada feriado al evaluar el desempeño del turismo.

Para el sector turístico, estos períodos representan oportunidades para atraer visitantes y dinamizar los negocios locales. Los próximos descansos del calendario nacional permitirán observar si el mayor gasto diario se mantiene en los últimos meses de 2026.

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