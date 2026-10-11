¿Hay feriado el 12 de octubre en Ecuador?

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El lunes 12 de octubre de 2026 llega después del feriado por la Independencia de Guayaquil, que se cumplió entre el viernes 9 y el domingo 11. La fecha coincide con una conmemoración nacional, aunque no todas las fechas conmemorativas implican una jornada de descanso obligatorio.

El calendario laboral de Ecuador establece los feriados nacionales y las reglas para trasladarlos cuando coinciden con ciertos días de la semana. La lista incluye, entre otros, el 9 de octubre y los días 2 y 3 de noviembre.

¿El 12 de octubre es feriado nacional?

El lunes 12 de octubre será una jornada laboral ordinaria en Ecuador. La fecha no consta entre los días de descanso obligatorio enumerados en el artículo 65 del Código del Trabajo.

En cambio, el país conmemora el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. El Decreto Ejecutivo 910, emitido en 2011, estableció esa denominación para el 12 de octubre. La fecha busca reconocer el significado histórico del acontecimiento y promover el diálogo entre culturas y saberes.

Cuándo será el próximo feriado y cuáles faltan

El próximo feriado nacional será el lunes 2 de noviembre, por el Día de los Difuntos. Le seguirá el martes 3 de noviembre, por la Independencia de Cuenca. Como ambas fechas se enlazan con el fin de semana previo, el descanso irá del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre.

Después de esos dos feriados, el siguiente descanso obligatorio nacional será Navidad, el viernes 25 de diciembre. Con esa fecha se cerrará el calendario nacional de feriados de 2026.

⟫ https://t.co/TUywhcyOyh | 🏖️ Ecuador tendrá un nuevo feriado esta semana https://t.co/rxWNCciwEs — El Comercio (@elcomerciocom) October 6, 2026

Además, el Registro Oficial publicó el Decreto Ejecutivo 507, que suspende la jornada laboral en los sectores público y privado en todo el país el viernes 20 de noviembre. Esa fecha es una suspensión dispuesta por decreto y no corresponde a uno de los feriados nacionales permanentes del Código del Trabajo.

Te recomendamos