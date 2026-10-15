Exportaciones de Ecuador crecieron 10% pero un sector registró caída

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Las exportaciones totales del país sumaron USD 26 798 millones en los primeros ocho meses del 2026. En contraste, los envíos no petroleros ni mineros registraron una reducción de 0,4%, equivalente a USD 74 millones menos en ingresos de divisas.

Las exportaciones de Ecuador alcanzaron USD 26 798 millones entre enero y agosto de 2026, un crecimiento del 10% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, el resultado general del comercio exterior presenta un contraste: las ventas externas no petroleras ni mineras disminuyeron 0,4%, según las cifras difundidas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Esta reducción representa USD 74 millones menos en ingresos de divisas para el país dentro de ese segmento. La cifra refleja un comportamiento distinto entre el resultado global de las exportaciones y el desempeño de los envíos que excluyen petróleo y minería.

El balance de los primeros ocho meses del año permite observar dos tendencias: un aumento del valor total de las ventas ecuatorianas al exterior y una contracción en el rubro no petrolero ni minero. Para evaluar el alcance de estos resultados, también resulta importante revisar la composición de las exportaciones y el comportamiento de sus destinos.

📊 #EXPORDATA | Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones totales de #Ecuador alcanzaron US$ 26.798 millones, un 10% más que en el mismo período de 2025. Sin embargo, los envíos no petroleros no mineros disminuyeron 0,4%, lo que representa US$ 74 millones menos en ingreso… pic.twitter.com/s4DKXXMyh8 — FEDEXPOR (@Fedexpor) October 15, 2026

Las exportaciones ecuatorianas muestran resultados distintos

El crecimiento del 10% en las exportaciones totales representa un avance frente a los primeros ocho meses de 2025. No obstante, esa variación no describe por sí sola el desempeño de todos los sectores que participan en el comercio exterior.

En el caso de las exportaciones no petroleras ni mineras, la caída de 0,4% marca una diferencia frente al resultado general. La reducción de USD 74 millones en ingresos de divisas constituye uno de los datos relevantes del balance presentado por Fedexpor.

Para comprender mejor esta evolución, conviene distinguir entre el valor total de las exportaciones y los resultados de cada grupo de productos. Las cifras agregadas permiten conocer la tendencia general, mientras que el análisis por sectores ayuda a identificar cuáles contribuyen al crecimiento y cuáles enfrentan retrocesos.

Fedexpor analiza los destinos de exportación de Ecuador

La edición más reciente de EXPORDATA, publicación de Fedexpor, incluye información sobre las cifras del comercio exterior y un análisis especial acerca de la evolución de los destinos de exportación de Ecuador.

El documento también examina la diversificación de esos mercados desde 1990. Esta perspectiva histórica permite abordar los cambios en la orientación geográfica de las ventas externas ecuatorianas y revisar cómo evoluciona la presencia del país en los mercados internacionales.

La diversificación de destinos constituye un aspecto relevante para el análisis del comercio exterior, pues permite estudiar la distribución de las exportaciones entre distintos mercados. Sin embargo, las cifras disponibles en el resumen difundido por Fedexpor no detallan cuáles destinos crecieron, cuáles perdieron participación ni qué productos explican la caída del segmento no petrolero ni minero.

Las cifras clave del comercio exterior ecuatoriano

Entre enero y agosto de 2026, Ecuador registró exportaciones totales por USD 26 798 millones, un aumento del 10% frente al mismo período de 2025. En contraste, las exportaciones no petroleras ni mineras retrocedieron 0,4%, con USD 74 millones menos en ingresos de divisas.

Estos resultados muestran la importancia de analizar el comercio exterior más allá de una sola cifra. El crecimiento global y la caída de un segmento específico describen realidades distintas dentro de la actividad exportadora ecuatoriana.

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