Se disparan las exportaciones de banano ecuatoriano hacia China

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El comercio exterior no petrolero del país experimentó un dinamismo favorable en los mercados de Asia oriental durante los primeros ocho meses del año. Las exportaciones de banano ecuatoriano alcanzaron un repunte sostenido en el gigante asiático, consolidando la presencia de la fruta frente a competidores regionales de esa zona geográfica entre enero y agosto de 2026, según un reporte difundido por la agencia Xinhua con base en cifras sectoriales.

Crecimiento de las exportaciones de banano ecuatoriano en el mercado asiático

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) citadas por la agencia Xinhua, las exportaciones de banano ecuatoriano con destino al territorio chino llegaron a 12,14 millones de cajas en el periodo evaluado.

Este volumen representa un incremento del 11,84% en comparación con los 10,85 millones de cajas despachadas en igual ciclo de 2025, lo que equivale a una variación positiva de casi 1,29 millones de cajas colocadas en perchas internacionales.

Factores fitosanitarios y climáticos que impulsaron la demanda

El gremio exportador identificó que parte de esta expansión obedeció a contingencias productivas en países abastecedores tradicionales de Asia. Productores de Filipinas, Camboya, Vietnam e incluso del sur de China enfrentaron afectaciones climáticas adversas y problemas fitosanitarios que redujeron su oferta interna.

Esta merma de producto local abrió espacio para que las exportaciones de banano ecuatoriano cubrieran los requerimientos de consumo en las principales urbes de ese destino.

Rebaja arancelaria por acuerdo comercial y logística marítima directa

En el plano de competitividad, el informe técnico subrayó el impacto directo del Tratado de Libre Comercio suscrito entre ambas naciones, vigente desde el 1 de mayo de 2024. Este instrumento comercial redujo de manera gradual el tributo aduanero para el producto, situando el arancel en un 7% para este año 2026, por debajo del 10 % original.

A esto se añadió la operatividad de una ruta exprés de 27 días en el trayecto Guayaquil-Chancay-Shanghai, implementada por la naviera COSCO Shipping Lines junto a Contecon en el Puerto Marítimo Simón Bolívar.

Participación global y balance del comercio exterior en 2026

Con estos resultados, China se consolidó como el sexto comprador de la fruta a escala global con una cuota del 4,30%, mientras que en el continente asiático lidera con comodidad al absorber el 71,78% de los envíos de la fruta ecuatoriana, distanciándose de Japón, que captó el 19,96 %.

En términos acumulados, las exportaciones de banano ecuatoriano hacia todo el mundo totalizaron 282,27 millones de cajas entre enero y agosto de 2026, registrando un crecimiento global del 9,64% respecto a los 257,44 millones de cajas exportadas en el mismo tramo de 2025, reafirmándose como uno de los pilares económicos no petroleros de la economía ecuatoriana.

Con información de la agencia Xinhua

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