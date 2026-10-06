Exportaciones de flores de Ecuador crecen 4%, pero el lavado de activos amenaza al sector

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Los productores de flores llegaron a la feria Expo Flor Ecuador 2026 con buenas noticias, por el buen momento de las exportaciones, pero también con tres desafíos. Los floricultores piden más apertura comercial, lucha contra el lavado de activos y el combate a la floricultura informal.

La buena noticia es que en el primer semestre vendieron 651 millones de dólares, un 4% más frente a 2025; en volumen, en cambio, crecieron un 7%, con 96 000 toneladas de flores exportadas hasta julio.

Las exportaciones de flores de Ecuador piden más acuerdos comerciales

Con ese escenario, los floricultores muestran las mejores rosas y flores ecuatorianas a 2 500 compradores internacionales de 73 países que llegaron a Quito por tres días (del 6 al 8 de octubre). Rosas y flores de colores inimaginables se exhiben en un espacio de 15 000 metros cuadrados del Centro de Convenciones Metropolitano, en el norte de la capital.

Durante la inauguración del evento comercial, Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Flores (Expoflores), le dijo a la Corte Constitucional que los tiempos del comercio son más rápidos que sus decisiones. Ese organismo debe aprobar los acuerdos comerciales firmados con Canadá, Estados Unidos y los Emiratos Árabes.

Para los floricultores, la apertura de esos mercados es necesaria para mejorar la competitividad de la flor ecuatoriana que en este momento se exporta a 122 mercados del mundo. “Mientras la Corte Constitucional siga de vacaciones o siga pensando que tiene todo el tiempo el mundo, nuestra competencia está ganando espacio en donde nosotros deberíamos estar en este momento ya compitiendo”. Martínez comentó que la principal competencia es Colombia, pero también Kenia y Etiopía.

El primer destino de la exportaciones de flores de Ecuador es Estados Unidos, donde Colombia tiene ventajas por su Tratado de Libre Comercio. Por esa relevancia comercial, el CEO de la finca Naranjo Roses, Carlos Gómez, comentó que los acuerdos firmados con Estados Unidos y Canadá van a potencializar las exportaciones de Ecuador en los próximos cinco años. Si se aprueban, la flor ecuatoriana entrará con 0 aranceles y tendrá una ventaja competitiva frente a Colombia, que ahora paga una sobretasa del 10%, impuesta por el presidente Donald Trump.

Esta finca, ubicada en Cotopaxi, ha tenido un crecimiento sostenido en sus exportaciones hacia Estados Unidos y Europa; en cada mercado funcionan dos empresas hermanas de Naranjo Roses para impulsar las ventas y acceder a nuevos mercados, sobre todo en la Unión Europea. Esta florícola exporta anualmente alrededor de 17 millones de dólares y 40 millones de tallos de rosas.

Otro floricultor del norte de Pichincha también dice que 2026 ha sido un año de crecimiento. Luis Arguello, gerente general de Cultiverde, expresó que desde que se quitaron las sobretasas arancelarias de Estados Unidos las exportaciones mejoraron. “Eso ha ayudado a que la exportación mejore. Sí, es un año que veníamos creciendo en el primer trimestre, pero a partir del segundo trimestre se ha visto algo un poco más significativo”. En el último año su área de producción creció alrededor de 25% a 30%, indicó Arguello.

Esta finca, que produce flores de verano, exporta a Europa, como Rusia y los países cercanos a este país, pero también lo hacen a Canadá y este año vendieron a Centroamérica. Sus exportaciones rondan los 80 millones de tallos anuales.

Lucha contra el lavado de activos y la floricultura informal

Martínez afirmó que el sector floricultor se enfrenta a un riesgo: la informalidad. En 11 años subió 300% y hay 1 200 hectáreas sembradas, que no cumplen con la ley. Expoflores aglutina a 200 empresas y 6 000 hectáreas productivas.

Durante 40 años, el Estado nunca fue firme en el combate contra la informalidad, porque nunca entendió el problema. Por esa informalidad, el mercado de Marruecos se cerró a las exportaciones de flores ecuatorianas por incumplimientos fitosanitarios, como consecuencia de la floricultura informal.

Si esto comienza a suceder con otros destinos, hay una amenaza para la producción formal, aseguró Martínez.

Pero el dirigente gremial señaló otro riesgo fuerte e importante que afronta el sector: el lavado de activos, la extorsión y las vacunas. “Cuando han intentado vacunar al sector hemos respondido inmediatamente y seguiremos respondiendo. Mi mensaje es que la vacunación y la extorsión van a continuar si no hacemos algo para corregir”.

Desde el sector privado, dijo Martínez, se previene el lavado de activos, a través de su programa Flor Ecuador, que blinda a las empresas de ese delito. “No vamos a dejar que la mafia ingrese al sector”, señaló.

Además de Flor Ecuador, el gremio tiene otra herramienta de combate al lavado de activos. Se trata de Xpotrack, un instrumento innovador, desarrollado para el monitoreo, trazabilidad y optimización del comercio exterior y procesos de exportación de flores en tiempo real.

Por ello, Martínez pidió a las autoridades que se cuenta con esas dos herramientas con las que pueden actuar las agencias de control, como Antinarcóticos, Agrocalidad, Senae, Senadi, para combatir la informalidad y la mafia. “Nuestro mensaje a las autoridades es que nosotros estamos listos para actuar, pero es decisión la que falta”.

Ecuador renueva sus flores para el mundo

Una de las principales características de la floricultura en Ecuador es la innovación en la producción de flores, según los gustos de los consumidores de los mercados internacionales.

Adrián Moreano, presidente del Directorio de Expoflores, expuso en un foro de exportadores que las fincas de rosas renuevan aproximadamente el 8% de sus variedades todos los años. “Nos ha generado confianza con los clientes en los Estados Unidos y nos genera competitividad”.

Sofía Sánchez, gerente general de Plantec, una empresa obtentora de variedades, comenta que la rosa ecuatoriana tiene un valor diferenciador frente a las que se producen en otros lugares del mundo. Tiene un botón mucho más grande, durabilidad en florero por muchos más días y sobre todo tiene todo el tema de novedad.

Ella cuenta que las variedades más nuevas son las que primero llegan a Ecuador. “Entonces, si un mercado quiere algo novedoso y quiere algo distinto para sus consumidores, siempre va a querer la rosa ecuatoriana”.

La reina de las rosas siempre será la rosa roja, pero hay tendencias como la rosa de color naranja y una gama de ese color. En este momento, la nueva tendencia son las variedades garden, es decir, las que son como rosas de jardín. En Ecuador se sacan alrededor de 10 variedades nuevas al mercado.

Esas innovaciones y nuevos colores de rosas se exhibirán hasta este jueves 8 de octubre a los compradores de 73 países que están en Quito para conocer y hacer negocios con los floricultores ecuatorianos.

La flor ecuatoriana de exportación

Preguntas sobre la exportación de flores de Ecuador