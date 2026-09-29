Empresas de medio voltaje salen del sistema para el ahorro de energía en Ecuador este 29 de septiembre

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Las empresas clasificadas en el grupo tarifario de Medio Voltaje (MV) comenzaron a separarse del Sistema Nacional Interconectado (SNI) este 29 de septiembre de 2026. La medida fue anunciada por el Ministerio de Ambiente y Energía y busca incluir a esas compañías en el apagón industrial voluntario que cumplen desde la semana pasada los segmentos de alto voltaje 1 (AV1) y alto voltaje 2 (AV2).

De acuerdo con las directrices de la Cartera de Estado y las advertencias del operador nacional de electricidad (Cenace), las industrias deberán permanecer desconectadas durante las 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00.

Así será el ahorro de energía en las industrias de medio voltaje

La resolución para que las compañías salgan del SNI llegó a distintas industrias la tarde del lunes, con una comunicación emitida por la Empresa Eléctrica Regional Centrosur, que distribuye la electricidad en el Austro del país.

De acuerdo con el documento, las entidades notificadas deben mantener su demanda en cero megavatios durante toda la jornada.

La disposición es temporal mientras dura el estiaje y para evitar que el embalse de Mazar llegue a niveles críticos. Para cumplirla, los usuarios industriales deben desconectar sus cargas, reprogramar sus procesos productivos en otros horarios o utilizar sus plantas de autogeneración. Además, tienen que elaborar y conservar los registros operativos de la desconexión para eventuales inspecciones.

Otra medida del plan de ahorro energético

Días atrás, el ministro Juan Carlos Blum anunció que alrededor de 9 000 empresas y clientes de medio voltaje ubicados en la Sierra serán las que acaten el apagón industrial en esta fase.

Según lo señalado por el funcionario, las empresas de este segmento serán contactadas para solicitarles una desconexión voluntaria y la medida permitirá ahorrar 1 400 megavatios hora por día.

La aspiración gubernamental es que esta medida, junto con las desconexiones de los sectores de alto voltaje AV1 y AV2 y la campaña de eficiencia energética dirigida al segmento residencial, se logre ahorrar alrededor de 10 000 MW.

De acuerdo con el cálculo de Blum, la demanda nacional se ubica en 111 000 megavatios hora por día, por lo que el ahorro estimado representaría cerca del 10%.

Sectores alcanzados por la disposición

La resolución abarca principalmente a instalaciones de los sectores industrial, comercial e institucional conectadas a la red de media tensión.

Entre ellas se encuentran fábricas y plantas procesadoras de mediana y gran escala. También incluye centros comerciales, supermercados de gran tamaño e infraestructura privada que necesita media tensión para operar.

Los representantes gremiales han ajustado la dinámica de sus actividades para cumplir la disposición. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa y la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador indicaron que el apagón voluntario les obliga a incurrir en gastos operativos adicionales porque existen compañías que no pueden paralizar sus actividades.

Por ese motivo, Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, señaló que la organización solicitó a Energía reactivar el comité asesor de energía eléctrica para evaluar otras opciones que minimice el impacto de la desconexión.

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