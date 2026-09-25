¿Cuánta energía se ha ahorrado realmente al desconectar a las industrias?

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Gobierno comenzó a contabilizar la energía que se ha dejado de consumir tras la desconexión voluntaria de las industrias de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2). La medida entró en vigor el 22 de septiembre de 2026 y, hasta el momento, 185 empresas se han sumado a la iniciativa.

Al inicio del plan, el Ministerio de Ambiente y Energía señaló que el objetivo era reducir cerca de 1 gigavatio hora (GWh), equivalente a 1 000 megavatios hora (MWh) diarios, del consumo de las industrias AV1 y AV2 ubicadas en Guayaquil y Durán.

El Gobierno asegura que el ahorro industrial alcanza los 3 100 MWh

Sin embargo, el titular de esa cartera de Estado, Juan Carlos Blum, afirmó que el ahorro acumulado alcanza actualmente los 3 100 MWh en el sector industrial. Según el funcionario, esta cifra representa el 5% de la demanda nacional de energía. “Son medidas que han permitido ralentizar la reducción de los embalses”, aseguró.

La disminución de la demanda ha variado durante los últimos días y ha permitido reducir entre 135 y 200 megavatios. Blum indicó que la cifra definitiva se conocerá tras una reunión prevista para este sábado. El ministro hizo estas declaraciones durante una entrevista en Teleamazonas.

Así se han adaptado las industrias para reducir el consumo eléctrico

Para atender la solicitud del Gobierno, las empresas han evaluado distintas alternativas para disminuir su consumo energético, explicó Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Esto se debe a que no todas las compañías pueden paralizar completamente sus operaciones durante 24 horas, como se planteó inicialmente.

Por ello, cada industria ha implementado ajustes según sus necesidades. Algunas, por ejemplo, redujeron sus jornadas de ocho a seis horas. “No hay un horario establecido o un cambio de jornada, sino más bien la posibilidad de ver cómo cumplir con el objetivo, que es ahorrar energía”, señaló.

Navarro añadió que la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) mantiene contacto con las industrias del segmento AV1 y AV2 para definir los niveles de reducción requeridos. Por esta razón, las empresas no tienen una meta uniforme de ahorro energético.

Expertos cuestionan el impacto real de la reducción de la demanda

Aunque el Gobierno destaca una reducción en el consumo eléctrico, Marco Acuña, presidente del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, considera que los resultados son limitados. Según su análisis, los 3 100 MWh mencionados por Blum equivalen a cerca del 3 % del consumo nacional. A su juicio, el cálculo del 5 % podría estar basado en la demanda registrada durante un fin de semana, por lo que recomienda evaluar el comportamiento de toda la semana y establecer un promedio de consumo.

Una postura similar mantiene el consultor energético Ricardo Buitrón. Recuerda que, inicialmente, el Ministerio de Energía proyectó un ahorro de 1 000 MWh diarios.

“Esos 3 100 MWh al día corresponden a unos 129 MW continuos y el sector industrial tiene aproximadamente una demanda de 1 100 megavatios. Si se ve el ahorro del sector industrial, realmente es muy bajo, cerca del 12 % en relación al consumo de ellos; mientras que frente al consumo nacional llega a ser de un 2,9 %, es insignificante”, menciona Buitrón.

El Gobierno ampliará las desconexiones a más industrias

La reducción del consumo eléctrico comenzó a aplicarse con el fin de preservar las reservas energéticas del país y administrar los embalses ante la disminución de la cota de Mazar, la principal reserva hídrica del complejo hidroeléctrico Paute Integral.

No obstante, el Gobierno decidió ampliar el alcance de la medida. Las desconexiones también se aplicarán a otras 900 industrias de la Sierra y estarán acompañadas por una campaña orientada a reducir el consumo de energía en los hogares.

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