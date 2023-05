Ecuador preside el acuerdo mundial de Pesca ilegal y no declarada

La pesca artesanal recibirá inversión para mejorar sus sistemas de pesca. Ecuador aplica la trazabilidad para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y salir de la tarjeta amarilla. Foto: Cortesía / FAO

Ecuador ocupa por primera vez la presidencia de la Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr, por sus siglas inglés).

En la plenaria de la Cuarta Reunión de las Partes del Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp) se eligió por unanimidad al viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens.

Él participó para exponer cómo Ecuador implementa el sistema de trazabilidad en el sector pesqueros industrial y artesanal.

Adicionalmente, explicó el funcionamiento de la nueva Ley de Pesca, la aplicación del reglamento, el sistema sancionatorio y el uso de una plataforma tecnológica y automatizada.

La designación de Arens es para los próximos dos años y sucedió entre el 8 y 10 de mayo en Bali (Indonesia).

En este encuentro participaron más de 200 delegados del todo el mundo. Además, estuvieron representantes de organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Esta Cuarta Reunión también se designó a la ciudad de Manta como sede de la Quinta Reunión, prevista para mayo del 2025.

El Ministerio de Producción informó que con 101 votos asignaron esta dignidad al funcionario ecuatoriano. De esa manera se ubica al país en lo más alto del acuerdo internacional vinculante más importante y relevante de la Indnr.

Salir de la tarjeta amarilla a la verde

El ministro de Producción, Julio José Prado, comentó que la advertencia, que se llama tarjeta amarilla, llegó en el 2019, por la falta de trazabilidad pesquera.

La DG Mare (DG for Maritime Affairs and Fisheries), de la Unión Europea, indicó al país que el Estado no podía asegurar la trazabildiad, y la pesca legal y controlada, y declarada.

“Si bien el sector privado sí lo hacía, nosotros no podíamos demostrar que así era”. Por eso, en los últimos tres años y con más fuerza desde los dos últimos se aumentaron los controles pesqueros y se implementó el Sistema Integral de Acuicultura y Pesca (SIAP).

Es el más moderno sistema de monitoreo de América Latina, dice Prado. Están en los últimos meses de salir de la tarjeta amarilla, porque el 100% de la pesca industrial está controlada y toda esa información va al sistema automatizado.

En el lado artesanal hay control del 45%, pero falta el resto. Para ello esperan los recursos del canje de deuda por actividades de conservación en la Reserva Marina de Galápagos y en la Reserva Marina Hermandad. Esta última es un área de conservación creada en el archipiélago en 2022.

Ecuador pagó USD 1 630 millones de su deuda externa en bonos, mediante el banco Credit Suisse.

Se calcula que esta operación generará ahorros para financiar la conservación con USD 323 millones.

Estos recursos se utilizarán para crear el Galápagos Life Fund (GLF) que financiará actividades de conservación durante los próximos 18 años y medio.

La conservación en la pesca artesanal

Una parte de ese financiamiento de canje de la deuda, dice Prado, se destinará para también hacer conservación de la pesca artesanal, cambios de métodos de pesca y la implementación del sistema DMS (dispositivos de monitoreo satelital).

Con eso no hace falta que exista internet, porque se conectarán a los satélites.

Así se aumentará el porcentaje de control a la flota pesquera artesanal en las 15 000 naves registradas.

Ecuador estará listos en los primeros días de junio y se enviará una comunicación con todo el informe a la DG MARE sobre la trazabilidad, el aumento del control pesquero in situ, y el sistema de sanciones.

“Ellos querían ver el sistema de sanciones que funcione. Se contrató más personal y se hicieron cambios en el sistema sancionatorio.

Desde el punto de vista de Prado, en estos seis meses se cumplió el reglamento, el funcionamiento del sistema automático y solo falta que venga la misión de la DG MARE.

La confianza de los mercados con la tarjeta verde

La tarjeta verde permitirá que se siga exportando la pesca ecuatoriano, sobre todo de atún, a la Unión Europea.

“El problema que nos genera la tarjeta amarilla es que los compradores se aprovechan para bajar los precios”.

La trazabilidad automatizada contará con información en la misma lata de atún sobre en qué parte se pescó, quién lo hizo, quién procesó y quién exportó.

El sistema también nos enviará alertas si un barco pescó en zonas no permitidas para imponer las sanciones.

Mónica Maldonado, directora Ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadoras de Atuneros (Ceipa), recalca que vital que se institucionalice el SIAP y que se logre la interoperatividad entre todos los actores del sector pesquero.

