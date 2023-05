Ecuador firmó un histórico acuerdo comercial con China

La firma del acuerdo comercial duró apenas cinco minutos entre los ministros de Comercio de Ecuador y China. El ministro Julio José Prado firmó el documento oficial en simultáneo y de forma virtual. Foto: Julio Estrella /EL COMERCIO

Betty Jumbo R. Editora (I)

Los ministros y autoridades de comercio de Ecuador y China firmaron el histórico el acuerdo comercial que tomó 10 meses de negociaciones.

La firma del acuerdo comercial duró apenas cinco minutos entre los ministros de Comercio Exterior. La suscripción se realizó a las 19:50 de este miércoles 10 de mayo de 2023.

La suscripción oficial se hizo virtual y simultáneamente en uno de los salones del hotel Marriott de Quito.

Este acuerdo contiene una desgravación de hasta 15 para los productos de exportación ecuatorianos y de hasta 20 años para las mercancías de China.

El ministro Prado anunció que, en la mayoría de los casos, el tiempo de desgravación de los aranceles (impuestos) será de entre 5 y 10 años.

La desgravación en algunos productos

Exportaciones

Camarón: 10 años

Banano: 10 años

Cacao: 5 años

Atún y sardinas: 0% inmediato

Plátano: 0% inmediato

Flores secas preservadas: 10 años

Pitahaya: 0% inmediato

Piña: 0% inmediato

Mango: 0% inmediato

Arándanos: 0% inmediato

Quinua: 0% inmediato

Frutas frescas: 0% inmediato

Confites: 0% inmediato

Chocolates: 2 a 3 años

Proteínas crudas de res y cerdo: 15 años

Importaciones

Maquinaria: 0% inmediato

Insumos: 0% inmediato

Materias primas: 0% inmediato

Motores: 0% inmediato

CKD (vehículos): 0% inmediato

Vehículos terminados: 15 años

Camionetas grandes y SUV 4x4: 20 años

Las expectativas del acuerdo

Xavier Rosero, vicepresidente Ejecutivo de la Federación de Exportadores del Ecuador (Fedexpor), destaca la exclusión de más de 820 productos o partidas arancelarias.

Es decir, esos productos seguirán protegidos con los aranceles actuales que deben pagar los exportadores de China para ingresar al mercado ecuatoriano.

Rosero comenta que el beneficio para Ecuador entre las exportaciones e importaciones es que algunos productos de la canasta no tradicional tendrán un 0% de arancel inmediato. Esa ventaja se sentirá cuando se aplique el acuerdo entre los dos países.

En el caso de las importaciones, Ecuador importará materias primas, insumos y maquinaria con 0% de arancel desde China.

David Molina, director Ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), añade un detalle. La mayoría de productos como los CKD ya tienen un arancel del 0%, por lo que el acuerdo lo que hace es perpetuar ese beneficio comercial.

En los CKD están los productos que no se producen en Ecuador, como los motores, airbags, componentes electrónicos entre otros. Molina comenta que unas 300 partidas ya cuentan con el 0% de aranceles, que tienen que ver con las materias primas.

El dirigente explica que los vehículos se fabrican con un 19% de materias o productos de la industria nacional y el resto es importado.

Lo que a él le preocupa es la carga impositiva de tributos que tiene la industria, que no la hace competitiva. Manifiesta que los carros chinos dominan el mercado de vehículos, así tengan que pagar 40% de aranceles.

China tiene una mano de obra más barata, subsidios y otros incentivos, que para la industria ecuatoriana es injusta. Ni siquiera se traen carros de Colombia y Perú, con los que se tiene 0% de aranceles.

Los productos excluidos

De los más de 822 productos excluidos, 509 son partidas del sector textil, precisa Camilo Ontaneda, presidente Ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE).

Rosero explica que las demás partidas corresponden a metalmecánica y otras manufacturas. El ministro Prado indica que también están calzado, cerámica, plásticos y otros.

Ontaneda expresa que algunas partidas sí habrá desgravaciones entre los 15, 17 y 20 años.

En ese grupo están los hilados y tejidos planos. En este último grupo, 133 están totalmente excluidas, pero 99 se desgravarán a 17 años.

Hay otras seis que deben esperar 20 años para importarse con 0% de arancel y una sola partida tiene un plazo de desgravación de 15 años.

En hilados, 12 quedaron excluidas, pero 49 tienen una desgravación gradual a 20 años y 42 partidas a 15 años.

Ontaneda cuenta que, en materias primas, el sector textil contará con 72 partidas con un arancel del 0% inmediato.

Para el directivo, el acuerdo es beneficioso, sin embargo, lo que más la preocupa es la venta ilícita de ropa, subfacturación o la cadena del maleteo. También el contrabando de vestimenta.

Esta industria aporta con el 6% del PIB en el sector manufacturero. Las ventas son más locales que de exportación. En el 2022 vendieron USD 82 millones, mientras que las ventas generales en total fueron de USD 1 400 millones. Ontaneda destaca que las ventas nacionales son más fuertes.

Un gran mercado de alto poder adquisitivo

El 99,6% de productos de exportación o con potencial se exportarán a China. Lo único que no entró en la negociación fue el aceite de palma.

China se convirtió en el 2023 en el primer socio comercial de Ecuador, porque más del 60% de las exportaciones se fueron a ese país. Estados Unidos -el más importante de Ecuador- se desplazó al segundo lugar.

En el 2022, Ecuador exportó en productos no petroleros no mineros más de USD 5 400 millones en a China en productos no petroleros, según Fedexpor.

Las exportaciones totales de Ecuador a China sumaron USD 5 843 millones, equivalentes a 42% más que el año anterior en el mismo periodo.

Pero con el acuerdo la expectativa es duplicar esas ventas hasta el 2030. Es decir, exportar hasta USD 12 000 millones, considera el ministro Prado.

Prado expuso en la mañana que el nivel de ingreso per-cápita anual de cada habitante chino es de USD 14 000. En otras zonas como Shangai o Beijing es superior a los USD 25 000.

Además, este consumidor está dispuesto a pagar precios altos por los productos ecuatorianos. Un ejemplo es el camarón que entre enero y febrero se exportaron USD 698 millones a ese país de los USD 1 163 millones vendidos a todos los mercados.

Más de 11 000 empresas mantienen relaciones comerciales con China, de las cuales alrededor de 600 son empresas exportadoras, indica un informe de Fedexpor.

En el Ministro de Industrias se informó que entre 7 000 y 8 000 partidas arancelarias o productos están dentro de este histórico acuerdo comercial de Ecuador con China.

