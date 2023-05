Acuerdos con Costa Rica, China y Panamá, listos en 2023 o en 2024

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, firmó los acuerdos comerciales con Costa Rica y China. Ahora se espera el de Corea del Sur. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Betty Jumbo R. Editora (I)

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, explica que los acuerdos comerciales de Ecuador con Costa Rica, China y Panamá estarán listos a fines del 2023 o inicios del 2024.

Costa Rica, China y Panamá estarán entrarán en vigencia si la Asamblea aprueba técnica y rápidamente los tratados comerciales. Costa Rica y China están firmados, y con Panamá ya se iniciaron las negociaciones.

¿Para cuándo se prevé que los acuerdos con China y Costa Rica entren en vigencia, luego de pasar por la Corte Constitucional y la Asamblea?

Dese esta semana, el TLC con Costa Rica ya está en la Corte Constitucional. Ese organismo tarda un mes en entregar un dictamen (esperemos favorable) y luego va a la Asamblea Nacional. Ella se toma de 6 a 8 meses para aprobar un acuerdo comercial. Si sumamos estos tiempos, hasta final de este año, entre diciembre o máximo febrero del 2024, dos acuerdos estarán aprobados y ratificados.

Es decir, ¿desde enero del 2024 podríamos tener las preferencias arancelarias de Costa y China?

Si la Asamblea hace su trabajo rápidamente y eficiente, deberíamos tener esos dos acuerdos ratificados.

La aprobación en la Asamblea

¿Hay apertura en la Asamblea para aprobar los tratados?

He tenido seis comparecencias en las diferentes comisiones, he explicado los beneficios de los acuerdos en general y específicamente de lo que estábamos negociando con los cuatros países: México, Costa Rica, China y Corea del Sur. Ahora ya firmados, podemos comparecer todas las veces que sean posibles y los sectores productivos tendrán que ser llamados para explicar cuáles son sus beneficios y sensibilidades.

En el caso de China, más de 820 productos fueron exonerados para proteger la industria nacional. En toda la historia del Ecuador, ningún acuerdo comercial ha sido negado por la Asamblea. Inclusive, con el tratado tan amplio y complicado como el de la Unión Europea. Esperamos que el mismo análisis técnico se haga en la Asamblea y de forma rápida.

La firma con Corea del Sur

¿Cuándo se tiene previsto firmar el acuerdo con Corea del Sur?

En este momento estamos haciendo adecuación de textos, traducción de textos, verificar que lo que están en los documentos es lo que se negoció. Ese proceso toma de dos a tres meses y esa fue la experiencia que tuvimos con China. Una vez que esté listo podemos firmar a más tardar en unos tres meses. Creo que en julio o máximo estaríamos pensando en viajar a Seúl para hacer la firma oficial del Tratado de Libre Comercio.

Negociaciones con Panamá, República Dominicana y Canadá

Después de Corea del Sur, ¿con qué otros países se negociarán?

Tenemos tres acuerdos que están en la etapa del inicio de las negociaciones. Con Panamá ya iniciamos y es un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), es decir, va a hacer bastante más corto de los que negociamos en el último año. Estamos haciendo un intercambio de las primeras listas de los productos. Ese debería estar listo antes de finalizar este 2023. Con República Dominicana lo hemos trabajado durante el último año, pero aún no abrimos la negociación.

La próxima semana viene (si no hay cambios por temas políticos) una misión, con el ministro de Comercio Exterior, Ito Bisonó, a la cabeza, y ahí ojalá podamos anunciar el inicio de la etapa de negociación. Este también será un Acuerdo de Alcance Parcial. Los AAP se limitan a una cantidad de ciertos productos que interesan a ambas naciones y también nos tomará todo este año en negociarlo.

El último es el de Canadá, que es un tratado grande de libre comercio. Debemos anunciar en las próximas semanas el inicio de las negociaciones. Voy a viajar a Canadá en las próximas para anunciar en conjunto con la Ministra de Comercio Exterior el arranque de los diálogos.

¿Qué productos interesan a Panamá, República Dominicana y Ecuador poner en la negociación?

Nos interesan los manufacturados: textiles, metalmecánicos, confecciones, calzado, electrodomésticos, acabados de madera, equipamiento, es decir, bienes industrializados. República Dominicana quiere para su industria turística camarón, atún, otros tipos de pesca, sardinas, pero hay otros que van a quedar excluidos como piña, banano, arroz y leche. A Panamá le interesan arroz, leche en polvo y derivados lácteos; yogur y quesos maduros.

Los tipos de acuerdos comerciales

¿En qué consisten los Acuerdos de Alcance Parcial?

Solo se negocia acceso a mercados, pero no de todas las partidas. No es un tratado de libre comercio. Solo se negocian ciertas áreas y sectores en temas específicos. ¿Por qué? Panamá y República Dominicana se han vuelto muy sensibles. Sus sectores productivos no quieren que abramos un acuerdo comercial más amplio.

¿En qué sectores de Ecuador están interesados Costa Rica, Panamá y República Dominicana?

Lo interesante de Centroamérica y República Dominicana es que tienen mucho más interés del sector manufacturero. No son tantos productos exportables, pero sí son importantes para el textil, confecciones para la industria turística (faldones para camas, almohadas, toallas), calzado, electrodomésticos, metalmecánica, madera, muebles.

Las proyecciones con Costa Rica y China

¿Cuáles son las proyecciones de exportaciones hacia Costa Rica y China, cuyos acuerdos comerciales ya están firmados?

¿Cuántas de nuestras exportaciones están cubiertas por desgravaciones o acuerdos? Hoy son del 43%, es el nivel más bajo de la América Latina. Colombia tiene el 85%, Perú con más del 90% y Chile está por el 96%. Con estos tres acuerdos, incluido el de Corea del Sur, vamos a llegar a una apertura comercial con un indicador de cerca del 62% inmediatamente. Con otros acuerdos que esperamos firmar con Canadá, Panamá, República Dominicana, México y Estados Unidos podríamos superar el 80%.

¿Cuántas subpartidas o productos que se negociaron con los tres países?

El universo arancelario es casi el mismo con todos los acuerdos es casi el mismo: 6 000 a 7 000 productos que tienen potenciales beneficios.

¿Qué es lo que más requieren China y Corea del Sur?

Para el mercado asiático su enfoque es el sector agroexportador. En general, la demanda y oferta de China y Corea del Sur es bastante similar, con ciertas diferencias.

Las empresas exportadoras

¿Cuántas empresas se beneficiarán de los tres acuerdos finiquitados, sobre todo con China?

No tenemos una estimación total. Pero la cantidad de empresas que exportan a China es muy baja. Sí sabemos que la proporción de empresas entre micros y medianas es alta, porque 8 de cada 10 son microempresas, pero son pocas porque la gran mayoría está enfocada en camarón. Más del 60% de las exportaciones a China es camarón y en el resto, los aranceles son muy altos y no se incentivan a otros emprendedores a exportar a ese país. Pero ahora se abre la oportunidad para que los demás sectores incursionen en las ventas. Además, el empleo vinculado a las exportaciones es de 1,2 millones de personas en general. Con la agenda comercial que tenemos creemos que se va a duplicar, no inmediatamente, pero sí en los próximos siete años.

¿Por qué cree que las exportaciones alcanzarán los USD 12 000 millones hasta el 2030 con China?

El año pasado vendimos USD 5 700 millones y la tasa de crecimiento está por encima del 50%. El año pasado fue del 57%, pero hicimos un cálculo de crecimiento del 20%. Si la economía ecuatoriana crece en exportaciones hacia China al 20% anual, de aquí a los próximo siete años vamos a tener USD 12 000 millones. ¿Qué es lo que hace el acuerdo comercial? Preservar esa tasa de crecimiento y asegurar que podamos crecer a ese nivel con muchos más productos. De los estudios que tenemos en el Ministerio, el acuerdo con China agrega exportaciones al Ecuador en un potencial de 3 000 a 4 000 millones en el mercado de ese país.

Más noticias

Visita nuestros portales: