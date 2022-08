¿A cómo está el dólar en Colombia? Conductores deben pagar SOAT si viajan a ese país

El ECU 911 monitorea el flujo vehicular en el puente de Rumichaca, a víspera del inicio del feriado del 10 de agosto en Ecuador. Foto: Twitter ECU 911

Orlando Silva

Uno de los principales atractivos para los ecuatorianos es realizar compras en Ipiales o Pasto, en Colombia. El precio del peso colombiano frente al dólar motiva a los viajeros a visitar el país del norte. Dentro de las provincias que más viajan hacia esas ciudades del extranjero están Pichincha e Imbabura. En las carreteras y parqueaderos de esas ciudades colombianas se observan muchos vehículos con estas placas ecuatorianas.

El precio del dólar se ha hecho más fuerte frente al peso colombiano, el cambio de las monedas hace que las personas coticen y decidan viajar por turismo y compras a esos lugares. Este jueves 11 de agosto de 2022, el dólar tiene un valor de 4 228 pesos. Artículos de limpieza y de aseo son los que más se observan en los carros de supermercados, por los diferentes costos en relación a los que ofertan las tiendas en Ecuador.

A la víspera del inicio del feriado, que arranca el viernes 12 y finaliza el domingo 14 de agosto, las cámaras del ECU 911 registraron flujo de vehículos hacia el lado colombiano. Sin embargo, no había congestión en el puente de Rumichaca.

Consejos sobre cambios y pagos

Una de las recomendaciones que dan quienes ofertan transporte a esos lugares es que se cambie una cantidad baja de dinero en la frontera para pagar estacionamiento o adquirir comida. También que las compras se realicen con tarjeta de débito o crédito, porque el cambio se acerca más al oficial, si se cambia en efectivo suelen dar USD 1 por 4 000 pesos, cuando el cambio es de 4 228 pesos.

¿Es obligatorio el SOAT para vehículos?

Las autoridades de Colombia informaron que todos los autos que ingresen por la frontera de Ecuador deberán portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Los conductores que no tengan esa aseguración deberán pagar una multa de USD 236 y se les retendrá el vehículo.

Los infractores, además de ser multados cancelarán los valores como la wincha y el parqueadero por cada día de retención en ese país.

El SOAT se puede adquirir en los centros comerciales de Ipiales o en el Puente Internacional de Rumichaca donde hay personas que ofrecen este documento. El precio de ese seguro depende de la entidad que proporcione esa prestación, el tipo de vehículo y la vigencia. Sin embargo, el precio referencial es de USD 20.

Se debe tomar en cuenta que el SOAT ecuatoriano es distinto al colombiano y por ende, no tiene vigencia en ese país. Si se viaja con el seguro nacional, las autoridades de Colombia no lo reconocen y no se puede utilizarlo en Ipiales o Pasto. Los conductores deben adquirirlo solo en Colombia.

Pico y placa en Ipiales

Antes de viajar, se debe tomar en cuenta que en Ipiales también rige la medida Pico y placa, pero es distinto al que se aplica en Quito. En la capital ecuatoriana se tiene establecidos los días y los dígitos de la placa de los autos que no pueden circular.

Pero en Ipiales es distinto, los números rotan cada semana por lo que se debe averiguar el día que va a viajar para saber si se puede circular con normalidad en esa ciudad colombiana o no.

La sanción por infringir la norma de Pico y placa es de 500 000 pesos colombianos, lo que al cambio actual representa USD 118. El sistema restrictivo a los dígitos no funciona los sábados, domingos y feriados, por esta razón las personas escogen estas fechas para viajar.