Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El precio del gas doméstico se mantiene en 1,65 dólares para el cilindro de 15 kilogramos, según informó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch). Este 27 de noviembre de 2026, la entidad salió al paso de información que circula sobre un supuesto incremento del valor de este producto de uso doméstico.

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De acuerdo con la Arch, la tarifa oficial continúa vigente en todos los depósitos autorizados del Ecuador. La institución indicó además que no existe ninguna medida orientada a modificar ese valor.

Arch descarta versiones sobre un aumento

La entidad señaló que es falsa la información relacionada con un eventual incremento del costo del gas licuado de petróleo (GLP) destinado al consumo doméstico.

En ese contexto, la Arch aseguró que el abastecimiento se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional y afirmó que “no existe ningún proyecto, estudio ni disposición para incrementar este valor”.

La aclaración se produce mientras circulan mensajes sobre posibles variaciones en el precio del gas doméstico, una información que fue desmentida por el organismo de control.

Operativos buscan verificar precios y peso del producto

La Arch informó que sus funcionarios ejecutan controles para comprobar que los establecimientos donde se comercializa el producto respeten el valor oficial vigente.

Según la entidad, los operativos también buscan verificar que los cilindros sean entregados con el peso exacto. Estas acciones tienen como finalidad evitar el acaparamiento y el desvío del hidrocarburo.

Los controles vinculados al precio del gas doméstico se han intensificado durante los últimos días.

Inspecciones se realizaron en cinco provincias

La Arch reportó que en las últimas dos semanas efectuó inspecciones en depósitos ubicados en Azuay, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Imbabura y Carchi.

👉 ⟫ https://t.co/X7NLH7Uuyy | El Registro Civil explicó las razones de la suspensión de los servicios este viernes https://t.co/ZkWM6AkMxu — El Comercio (@elcomerciocom) November 27, 2026

Además, la institución hizo un llamado a que los ciudadanos obtengan información mediante canales oficiales. También pidió que se reporten posibles irregularidades relacionadas con la comercialización del producto.

Para esos casos, la entidad indicó que las denuncias pueden realizarse a través de la línea telefónica 1800 565 818. La Arch señaló que este mecanismo está disponible para reportar novedades detectadas al momento de adquirir el producto y relacionadas con el precio del gas doméstico o con la entrega del cilindro.

Más información relacionada con el precio de los combustibles en Ecuador

Precio del gas en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el precio del gas doméstico en Ecuador según la Arch? El precio del gas doméstico para el cilindro de 15 kilogramos se mantiene en 1,65 dólares.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch) indicó que esa tarifa oficial continúa vigente en todos los depósitos autorizados del país y desmintió versiones sobre un supuesto incremento. ❓ ¿Subirá el precio del gas doméstico en Ecuador? No existe ninguna disposición para aumentar el valor del cilindro de gas doméstico.

La Arch aseguró que “no existe ningún proyecto, estudio ni disposición para incrementar este valor” y reiteró que el precio oficial permanece en 1,65 dólares. ❓ ¿Hay abastecimiento normal de gas doméstico en el país? Sí, el abastecimiento es normal en todo el territorio nacional.

La Arch informó que el suministro de gas de uso doméstico se mantiene con normalidad y, al mismo tiempo, rechazó la información falsa relacionada con un supuesto aumento de precio. ❓ ¿Qué controles realiza la Arch sobre el precio del gas doméstico? Verifica que se respete el precio oficial y que los cilindros tengan el peso exacto.

Según la entidad, los operativos buscan evitar el acaparamiento y el desvío del hidrocarburo, además de comprobar que los sitios de comercialización cumplan con las disposiciones vigentes. ❓ ¿Dónde denunciar irregularidades relacionadas con el precio del gas doméstico? En la línea telefónica 1800 565 818.

La Arch hizo un llamado a la ciudadanía para informarse mediante canales oficiales y reportar posibles irregularidades detectadas al momento de adquirir el producto. Además, informó que los controles se han intensificado en depósitos de Azuay, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Imbabura y Carchi.

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