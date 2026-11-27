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El precio del gas doméstico se mantiene en 1,65 dólares para el cilindro de 15 kilogramos, según informó la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch). Este 27 de noviembre de 2026, la entidad salió al paso de información que circula sobre un supuesto incremento del valor de este producto de uso doméstico.
De acuerdo con la Arch, la tarifa oficial continúa vigente en todos los depósitos autorizados del Ecuador. La institución indicó además que no existe ninguna medida orientada a modificar ese valor.
La entidad señaló que es falsa la información relacionada con un eventual incremento del costo del gas licuado de petróleo (GLP) destinado al consumo doméstico.
En ese contexto, la Arch aseguró que el abastecimiento se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional y afirmó que “no existe ningún proyecto, estudio ni disposición para incrementar este valor”.
La aclaración se produce mientras circulan mensajes sobre posibles variaciones en el precio del gas doméstico, una información que fue desmentida por el organismo de control.
La Arch informó que sus funcionarios ejecutan controles para comprobar que los establecimientos donde se comercializa el producto respeten el valor oficial vigente.
Según la entidad, los operativos también buscan verificar que los cilindros sean entregados con el peso exacto. Estas acciones tienen como finalidad evitar el acaparamiento y el desvío del hidrocarburo.
Los controles vinculados al precio del gas doméstico se han intensificado durante los últimos días.
La Arch reportó que en las últimas dos semanas efectuó inspecciones en depósitos ubicados en Azuay, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Imbabura y Carchi.
👉 ⟫ https://t.co/X7NLH7Uuyy | El Registro Civil explicó las razones de la suspensión de los servicios este viernes https://t.co/ZkWM6AkMxu— El Comercio (@elcomerciocom) November 27, 2026
Además, la institución hizo un llamado a que los ciudadanos obtengan información mediante canales oficiales. También pidió que se reporten posibles irregularidades relacionadas con la comercialización del producto.
Para esos casos, la entidad indicó que las denuncias pueden realizarse a través de la línea telefónica 1800 565 818. La Arch señaló que este mecanismo está disponible para reportar novedades detectadas al momento de adquirir el producto y relacionadas con el precio del gas doméstico o con la entrega del cilindro.
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El precio del gas doméstico para el cilindro de 15 kilogramos se mantiene en 1,65 dólares.
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch) indicó que esa tarifa oficial continúa vigente en todos los depósitos autorizados del país y desmintió versiones sobre un supuesto incremento.
No existe ninguna disposición para aumentar el valor del cilindro de gas doméstico.
La Arch aseguró que “no existe ningún proyecto, estudio ni disposición para incrementar este valor” y reiteró que el precio oficial permanece en 1,65 dólares.
Sí, el abastecimiento es normal en todo el territorio nacional.
La Arch informó que el suministro de gas de uso doméstico se mantiene con normalidad y, al mismo tiempo, rechazó la información falsa relacionada con un supuesto aumento de precio.
Verifica que se respete el precio oficial y que los cilindros tengan el peso exacto.
Según la entidad, los operativos buscan evitar el acaparamiento y el desvío del hidrocarburo, además de comprobar que los sitios de comercialización cumplan con las disposiciones vigentes.
En la línea telefónica 1800 565 818.
La Arch hizo un llamado a la ciudadanía para informarse mediante canales oficiales y reportar posibles irregularidades detectadas al momento de adquirir el producto. Además, informó que los controles se han intensificado en depósitos de Azuay, Zamora Chinchipe, Santo Domingo, Imbabura y Carchi.