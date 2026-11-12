Así se ajustó el precio de las gasolinas en Ecuador para noviembre 2026

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Los precios de las gasolinas extra, ecopaís y del diésel bajaron cinco centavos por galón en Ecuador desde este jueves 12 de noviembre de 2026. La reducción se aplica tras una nueva modificación al mecanismo de regulación de los combustibles, dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 531.

El cambio incorpora un factor de reducción del 1,7% sobre el precio del combustible en terminal y amplía la banda de disminución. La medida modifica el cálculo utilizado para establecer los valores de venta al público.

Precio de las gasolinas en Ecuador y el nuevo cálculo

El analista económico Juan David Espinoza explica que la nueva fórmula consiste en multiplicar el precio anterior por uno menos el porcentaje de reducción del 1,7%. Con este ajuste, las gasolinas extra y ecopaís pasan de 3,17 dólares a 3,12 dólares por galón. El diésel baja de 3,11 dólares a 3,06 dólares.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch) detalló que los precios en terminal, sin IVA, son de 2,52 dólares por galón para la extra, ecopaís y 2, 53 dólares para el diésel. Los valores de venta al público son de 3,12 dólares para las dos primeras y 3,06 para el diésel.

En Ecuador, estos combustibles se comercializan bajo un sistema de bandas que toma en cuenta la evolución de los precios internacionales, los costos de importación y los límites de variación establecidos por el Gobierno.

Reducción de precios de las gasolinas de septiembre a noviembre. Foto: Canva

¿Cuánto puede ahorrar un conductor con la rebaja?

La reducción se refleja en el gasto de quienes utilizan estos combustibles para movilizarse o realizar actividades productivas. El ahorro depende de la cantidad de galones que cada persona compre.

Por ejemplo, si un conductor adquiere 20 galones de gasolina extra, con el precio anterior de 3,17 dólares habría pagado 63,40 dólares. Con el nuevo valor de 3,12 dólares, desembolsará 62,40 dólares. La diferencia es de un dólar.

El ahorro aumenta según el volumen de combustible adquirido. Por 40 galones representa 2 dólares menos y por 60 galones, 3 dólares. Espinoza, economista y docente de la Business School de la UIDE, señala que el beneficio individual es relativamente pequeño, pero puede representar un alivio acumulado para los hogares en sus actividades productivas.

Sin embargo, el analista aclara que la reducción del precio del combustible no garantiza automáticamente una disminución proporcional en las tarifas de transporte ni en los precios de los productos de consumo.

¿Por qué cambió la fórmula de los combustibles?

La modificación consta en el Decreto Ejecutivo 531, en donde Noboa señala que el ajuste responde al comportamiento volátil de los precios internacionales del petróleo. El objetivo, según el documento, es reducir gradualmente las diferencias entre los precios internacionales y nacionales, reflejar variaciones extraordinarias y sostenidas y preservar la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal.

Este mecanismo excepcional tuvo una primera incorporación en julio de 2026, mediante el Decreto 444. Posteriormente fue modificado por el Decreto 468 y, ahora, por el Decreto 531.

La gasolina súper sube cuatro centavos

La reducción no se aplica a todos los combustibles. La gasolina súper aumenta cuatro centavos por galón y pasa de 5,42dólares a 5,46 dólares.

La diferencia responde a que su precio está liberado y se ajusta a las condiciones del mercado internacional. Por eso, mientras la extra, ecopaís y diésel registran una disminución con la nueva fórmula, la súper presenta un incremento. La Arch precisó que estos precios estarán vigentes hasta el 11 de diciembre.

Más información relacionada con el precio de las gasolinas en Ecuador

❓ ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina extra y ecopaís en Ecuador desde el 12 de noviembre de 2026? La gasolina extra y ecopaís cuestan 3,12 dólares por galón, cinco centavos menos que el precio anterior de 3,17 dólares.

La reducción se aplica tras la modificación del mecanismo de regulación de los combustibles mediante el Decreto Ejecutivo 531, que incorporó un factor de disminución del 1,7% sobre el precio en terminal. ❓ ¿Cuál es el nuevo precio del diésel en Ecuador y cuánto bajó? El diésel cuesta 3,06 dólares por galón desde el 12 de noviembre de 2026. Antes costaba 3,11 dólares , por lo que bajó cinco centavos.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch) estableció un precio en terminal de 2,53 dólares por galón, sin IVA. El precio de venta al público es de 3,06 dólares. ❓ ¿Cuánto puede ahorrar un conductor con la rebaja del precio de las gasolinas en Ecuador? Un conductor que compra 20 galones de gasolina extra ahorra 1 dólar; por 40 galones, 2 dólares; y por 60 galones, 3 dólares.

El precio de la gasolina extra bajó de 3,17 dólares a 3,12 dólares por galón. El ahorro depende de la cantidad de combustible que compre cada usuario. ❓ ¿Por qué bajaron los precios de las gasolinas extra, ecopaís y diésel en Ecuador? Los precios bajaron por una modificación al mecanismo de regulación de los combustibles, dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 531.

La nueva fórmula incorpora un factor de reducción del 1,7% sobre el precio del combustible en terminal. El decreto señala que el ajuste responde a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. ❓ ¿La gasolina súper también bajó de precio en Ecuador en noviembre de 2026? No. La gasolina súper subió cuatro centavos por galón y pasó de 5,42 dólares a 5,46 dólares.

A diferencia de la extra, ecopaís y diésel, el precio de la súper está liberado y se sujeta a las condiciones del mercado internacional. Por eso, no recibe la misma reducción establecida mediante el Decreto Ejecutivo 531.

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