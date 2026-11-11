Gasolina Súper subirá a 5,46 dólares por galón desde mañana ¿Qué pasa con los otros combustibles?

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El precio referencial de la gasolina Súper subirá USD 0,04 por galón en Ecuador desde este jueves 12 de noviembre de 2026. El valor pasará de USD 5,42 a USD 5,46, según el reporte de precios de venta en terminal de Petroecuador, que la empresa estatal publicó el miércoles 11 de noviembre.

La nueva tarifa regirá hasta el 11 de diciembre de 2026. Sin embargo, este valor funciona como referencia, pues la gasolina Súper tiene un precio liberalizado y cada estación de servicio define cuánto cobra al consumidor.

Petroecuador establece un nuevo precio referencial para la Súper

A diferencia de las gasolinas Extra y Ecopaís, la Súper no forma parte del sistema de bandas que regula los cambios mensuales de los otros combustibles. Su precio es liberalizado: la petrolera estatal fija un valor referencial y las estaciones de servicio establecen el precio final por galón.

La gasolina Súper tiene 95 octanos y es la de mayor octanaje entre las gasolinas que se comercializan en el país, de acuerdo con la información del reporte.

El precio de la gasolina Súper subió desde marzo de 2026

El combustible registra una tendencia al alza desde marzo de este año. Hasta febrero de 2026, el galón costaba 3,19 dólares . En junio alcanzó su punto más alto, con un valor de 5,70 dólares.

Durante julio y agosto, el precio bajó. Sin embargo, desde septiembre retomó la tendencia ascendente. El nuevo valor referencial de noviembre se suma a esos cambios registrados durante el año.

Un representante del sector atribuyó parte de la presión sobre el precio al aumento de los costos de importación de Petroecuador. Según su explicación, ese componente subió alrededor de 0,12 centavos.

Extra, Ecopaís y diésel bajarán de precio

Mientras la Súper subirá, las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel premium tendrán una reducción desde el 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2026. El Decreto Ejecutivo 531, emitido el 11 de noviembre, establece los nuevos valores.

El galón de Extra y Ecopaís bajará de 3,17 dólares a 3,12 dólares. En el caso del diésel premium, el precio pasará de 3,11 a 3,06 dólares.

Estos combustibles mantienen un mecanismo de bandas que permite variaciones mensuales de acuerdo con una fórmula vinculada al precio internacional del petróleo. El sistema establece límites: los valores no pueden subir más del 5% ni bajar más del 10% en cada período.

Cambios en el sistema de precios durante 2026

El Gobierno modificó el mecanismo de estabilización de precios de Extra, Ecopaís y diésel mediante los decretos ejecutivos 444 y 468, en julio y agosto de 2026.

Las variaciones de estos combustibles responden a la fórmula que considera el comportamiento del petróleo en el mercado internacional. Durante este año, el conflicto entre Irán y Estados Unidos incidió en el alza de los precios del crudo y en los costos de los combustibles.

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