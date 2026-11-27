Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Adultos mayores y personas con discapacidad accedieron este viernes 27 de noviembre de 2026 a la devolución del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Con este desembolso, los pagos efectuados durante todo noviembre suman 41,2 millones de dólares distribuidos entre 176 000 beneficiarios en el país.

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Qué trámites cubre el pago de la devolución del IVA de este 27 de noviembre para adultos mayores y personas con discapacidad

La transferencia realizada este viernes liquida todas las resoluciones de devolución del IVA que fueron notificadas hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026, completando los trámites resueltos hasta esa fecha de corte para ambos grupos poblacionales.

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Cómo se asignaron los 22,3 millones de dólares entre los beneficiarios

El monto acreditado este viernes 27 de noviembre por devolución del IVA se dividió de la siguiente manera:

Adultos mayores: accedieron a 21,1 millones de dólares .

accedieron a . Personas con discapacidad: accedieron a 1,2 millones de dólares.

Sumados a los desembolsos ejecutados previamente a lo largo de noviembre de 2026, el acumulado del mes alcanza los 41,2 millones de dólares entregados a 176 000 personas.

Cuánto dinero se ha entregado por devolución del IVA entre enero y noviembre

Entre enero y noviembre de 2026, las acreditaciones por devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad totalizan 413 millones de dólares; 51 millones de dólares más que en el mismo período de 2025.

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En qué consiste la devolución del IVA en Ecuador

De acuerdo con la normativa tributaria vigente, la devolución del IVA permite que adultos mayores y personas con discapacidad recuperen una parte del impuesto pagado al adquirir bienes y servicios de uso cotidiano, tras la verificación de sus comprobantes y solicitudes.

Adultos mayores y personas con discapacidad acceden la devolución del IVA; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto dinero se acreditó por devolución del IVA el 27 de noviembre de 2026? Este viernes 27 de noviembre de 2026 se acreditaron 22,3 millones de dólares por devolución del IVA, de los cuales 21,1 millones correspondieron a adultos mayores y 1,2 millones a personas con discapacidad.

De acuerdo con el primer párrafo y el apartado Cómo se repartieron los 22,3 millones de dólares entre los beneficiarios, con este desembolso el total pagado durante noviembre de 2026 llega a 41,2 millones de dólares en beneficio de 176 000 personas. ❓ ¿Hasta qué fecha de notificación cubre el pago de la devolución del IVA de este viernes? El pago cubre todas las resoluciones de devolución del IVA notificadas hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Según se detalla en Qué trámites cubre el pago de la devolución del IVA de este 27 de noviembre, la transferencia liquida la totalidad de los trámites resueltos y notificados hasta esa fecha de corte tras los procesos de verificación. ❓ ¿Cuánto se ha pagado por devolución del IVA en Ecuador de enero a noviembre de 2026? Entre enero y noviembre de 2026 se han acreditado 413 millones de dólares por devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad, es decir, 51 millones de dólares más que en el mismo lapso de 2025.

Conforme consta en Cuánto dinero se ha entregado por devolución del IVA entre enero y noviembre, durante los primeros once meses del año anterior (2025) las acreditaciones por este concepto sumaron 362 millones de dólares. ❓ ¿A cuántas personas benefició la devolución del IVA durante noviembre de 2026? Durante todo el mes de noviembre de 2026, las acreditaciones por devolución del IVA alcanzaron a 176 000 personas, con un desembolso total de 41,2 millones de dólares.

Como se indica en Cómo se repartieron los 22,3 millones de dólares entre los beneficiarios, esta cifra consolidada reúne los pagos realizados a lo largo del mes, incluido el último giro de 22,3 millones efectuado el viernes 27 de noviembre. ❓ ¿Qué permite recuperar la devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad? Este mecanismo permite recuperar una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en la compra de bienes y servicios, conforme a la normativa tributaria vigente.

Bajo la sección En qué consiste la devolución del IVA en Ecuador, se precisa que los montos acreditados requieren previamente la verificación de las solicitudes y resoluciones emitidas por la administración tributaria.

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