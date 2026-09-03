SRI acelera devolución del IVA en Ecuador y acredita 86,3 millones en agosto de 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) acreditó durante agosto de 2026 un total de 86,3 millones de dólares por devolución del IVA en Ecuador a 602 679 adultos mayores y personas con discapacidad. Con estos desembolsos, la administración tributaria informó este 3 de septiembre que se puso al día con los trámites que ya contaban con resolución favorable.

Del monto entregado en agosto, 77,3 millones de dólares correspondieron a adultos mayores y 9 millones a personas con discapacidad. El desembolso tiene un efecto directo sobre el presupuesto de los beneficiarios, pues permite recuperar parte del impuesto pagado en compras de primera necesidad que cumplen las condiciones establecidas por la normativa.

SRI acelera devolución del IVA en Ecuador para grupos prioritarios

El movimiento de recursos de agosto elevó a 321 millones de dólares las acreditaciones realizadas entre enero y agosto de 2026. De ese total, 272,6 millones fueron destinados a adultos mayores y 48,4 millones a personas con discapacidad, según la información oficial.

La cifra acumulada supera en 95,9 millones de dólares a los 225,1 millones entregados durante el mismo período de 2025. Esto representa un crecimiento de alrededor del 43% en los recursos acreditados en los primeros ocho meses del año.

El avance también se refleja en las fechas de procesamiento. El SRI señaló que ya fueron acreditados los trámites con resolución favorable hasta el 17 de agosto de 2026 para adultos mayores y hasta el 26 de agosto para personas con discapacidad.

¿Qué significa que el SRI esté al día con las devoluciones?

Estar al día no significa que cualquier compra realizada hasta agosto ya deba haber sido pagada. La fecha relevante para el procesamiento es aquella en la que el beneficiario presentó su solicitud y posteriormente obtuvo una resolución favorable.

Por ejemplo, una persona puede solicitar en agosto la devolución correspondiente a compras realizadas en diciembre de 2025. En ese caso, el trámite no se considera pendiente desde diciembre: el proceso comienza cuando la solicitud ingresa al sistema y continúa hasta que la administración tributaria emite su resolución.

Esta diferencia es relevante porque los beneficiarios pueden presentar solicitudes mensualmente o acumular varios períodos. Además, el derecho puede ejercerse por compras anteriores dentro de los plazos establecidos por la normativa.

El beneficio puede llegar hasta 144,60 dólares al mes

Durante 2026, un adulto mayor puede recuperar como máximo 144,60 dólares mensuales por IVA, aunque ese valor constituye un techo y no una transferencia fija. El monto efectivo depende del impuesto pagado en las compras que sean admitidas para el beneficio.

Como detalló EL COMERCIO el 7 de agosto de 2026, actualmente se consideran compras vinculadas con alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación. Rubros como transporte, movilidad y comunicación quedaron fuera de las categorías habilitadas durante este año.

Para las personas con discapacidad, el cálculo es diferente. El porcentaje del beneficio depende del grado reconocido: quienes registran entre 30% y 49% acceden al 60% del beneficio; entre 50% y 74%, al 70%; entre 75% y 84%, al 80%; y desde 85% hasta 100%, al beneficio completo.

La devolución también puede aplicarse directamente en la compra

Además del procedimiento tradicional, existe la modalidad automática. En establecimientos autorizados, el beneficio puede descontarse al momento de pagar una compra con comprobante electrónico, evitando que la persona desembolse primero el impuesto y solicite posteriormente su restitución.

Para utilizar este mecanismo, el beneficiario debe estar habilitado por el SRI y contar con un código de confirmación personal. Las compras deben efectuarse para uso o consumo propio y el comprobante electrónico debe emitirse a nombre de quien recibe el beneficio.

En el procedimiento tradicional, en cambio, los adultos mayores pueden presentar una solicitud por un período mensual o acumular varios meses. Las personas con discapacidad también pueden agrupar períodos, siempre bajo las condiciones y controles establecidos por la administración tributaria.

Con las acreditaciones de agosto, el monto entregado durante 2026 ya supera los 321 millones de dólares. El siguiente corte permitirá establecer cómo evoluciona el volumen de solicitudes y recursos destinados a estos grupos durante los últimos cuatro meses del año.

Preguntas frecuentes sobre la devolución del IVA del SRI en 2026:

❓ ¿Cuánto devolvió el SRI por IVA durante agosto de 2026? El SRI acreditó 86,3 millones de dólares a 602 679 adultos mayores y personas con discapacidad.

Del total entregado durante agosto, 77,3 millones de dólares correspondieron a adultos mayores y 9 millones a personas con discapacidad. El SRI informó que con estos desembolsos se puso al día con los trámites que ya tenían resolución favorable. ❓ ¿Cuánto ha entregado el SRI por devolución del IVA durante 2026? Entre enero y agosto, las acreditaciones alcanzaron 321 millones de dólares.

De ese monto, 272,6 millones de dólares fueron destinados a adultos mayores y 48,4 millones a personas con discapacidad. La cifra total representa alrededor de 43 % más que en el mismo período de 2025. ❓ ¿Qué significa que el SRI esté al día con las devoluciones del IVA? Significa que fueron acreditados los trámites que ya tenían resolución favorable hasta determinadas fechas de agosto.

El SRI reportó acreditaciones hasta el 17 de agosto para adultos mayores y hasta el 26 de agosto para personas con discapacidad. Esto no significa que todas las compras efectuadas hasta esas fechas ya hayan generado una devolución. ❓ ¿Cuánto puede recuperar mensualmente un adulto mayor por IVA? Durante 2026, el monto máximo es de 144,60 dólares mensuales.

Ese valor es un techo y no una transferencia fija. La cantidad que recibe cada beneficiario depende del IVA efectivamente pagado en las compras admitidas, como alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación. ❓ ¿Es necesario solicitar siempre la devolución del IVA después de realizar una compra? No. Existe una modalidad que permite aplicar el beneficio directamente al momento de la compra.

En establecimientos autorizados, las personas habilitadas pueden acceder a la devolución automática mediante un código de confirmación personal y comprobante electrónico a su nombre. También se mantiene el procedimiento tradicional para solicitar posteriormente la devolución de uno o varios períodos.

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