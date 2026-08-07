Cómo solicitar al SRI la devolución del IVA en Ecuador y recuperar hasta 144,60 dólares

La devolución del IVA continúa vigente en Ecuador y los adultos mayores pueden presentar ante el SRI las facturas de determinadas compras de primera necesidad para recuperar el impuesto pagado. En 2026, el monto máximo mensual para este grupo alcanza los 144,60 dólares, pero existen cambios que los jubilados y demás beneficiarios deben considerar antes de enviar una solicitud.

El beneficio también está disponible para personas con discapacidad, aunque en estos casos el monto que puede recuperarse depende del porcentaje de discapacidad reconocido. Además del trámite tradicional mediante SRI en Línea, existe una modalidad presencial para determinados comprobantes y un mecanismo de devolución automática en establecimientos autorizados.

Devolución del IVA del SRI en Ecuador tiene nuevas reglas para jubilados

Uno de los principales cambios aplicados en 2026 está relacionado con las categorías de gastos que pueden registrarse para solicitar la devolución del IVA ante el SRI en Ecuador.

Actualmente, el sistema contempla cinco categorías: alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación.

La modificación dejó fuera rubros relacionados con transporte, movilidad y comunicación. Por esta razón, consumos como gasolina o planes de telefonía celular ya no pueden incorporarse dentro de estas categorías para solicitar la devolución.

Existe además una condición fundamental: las compras deben corresponder al uso y consumo personal del beneficiario.

Esto significa que el beneficio no está destinado a recuperar el IVA de adquisiciones realizadas para familiares, amigos u otras personas. Las facturas también deben estar emitidas a nombre de quien solicita la devolución.

Qué necesita un adulto mayor antes de iniciar el trámite

Para gestionar la devolución por Internet, el beneficiario debe contar con usuario y contraseña para acceder a SRI en Línea.

También necesita una cuenta bancaria registrada para recibir los valores que sean aprobados y un correo electrónico para las comunicaciones relacionadas con el proceso.

Quienes todavía no dispongan de acceso a la plataforma deben realizar previamente el registro correspondiente ante la administración tributaria.

Antes de comenzar el trámite también es importante comprobar que las facturas electrónicas estén emitidas a nombre del beneficiario y que las compras correspondan a las categorías aceptadas.

Cómo solicitar la devolución del IVA por Internet

Una vez habilitado el acceso a SRI en Línea, el beneficiario puede iniciar la solicitud desde la plataforma de la administración tributaria.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal del SRI e iniciar sesión con usuario y contraseña. Seleccionar la opción “Devoluciones”. Escoger “Devolución de IVA – Adultos mayores” o “Devolución de IVA – Personas con Discapacidad”, según corresponda. Confirmar que desea continuar con la solicitud. Seleccionar la cuenta bancaria en la que se realizará la acreditación. Ingresar a la opción “Facturas electrónicas”. Elegir el año y el mes correspondientes a las compras. Seleccionar los comprobantes electrónicos emitidos a nombre del beneficiario. Registrar el valor del IVA cuya devolución se solicita. Escoger la categoría correspondiente para cada gasto. Guardar la información y enviar la solicitud.

Una vez enviado el trámite, el sistema genera un número de solicitud que aparece en el buzón del contribuyente y permite identificar el proceso.

El beneficiario puede presentar una solicitud correspondiente a un mes específico o acumular varios períodos dentro de un mismo trámite. La normativa establece un plazo de hasta 60 días para que se procese la devolución y se realice la acreditación cuando corresponda.

Cuándo se puede solicitar la devolución presencialmente

Aunque las facturas electrónicas concentran actualmente buena parte de las solicitudes, el trámite presencial continúa disponible para casos específicos.

Esta modalidad aplica para comprobantes físicos emitidos antes de noviembre de 2022, fecha desde la cual la facturación electrónica pasó a ser obligatoria en Ecuador.

Para estos casos se requiere la cédula original, el original y copia de la solicitud de devolución del IVA y los comprobantes de venta originales.

La devolución también puede aplicarse al momento de comprar

Existe una tercera modalidad que evita que el beneficiario tenga que presentar posteriormente una solicitud por determinados consumos. Se trata de la devolución automática del IVA, disponible en establecimientos previamente autorizados por el SRI.

Entre los comercios habilitados existen cadenas de supermercados, hipermercados, farmacias y establecimientos dedicados a la venta de productos de consumo masivo. No todos los negocios del país participan en el sistema.

De esta manera, el contribuyente no necesita ingresar posteriormente esas facturas dentro de una solicitud tradicional. El SRI también permite recuperar o generar un nuevo código de confirmación cuando sea necesario a través de SRI en Línea.

El beneficio tiene un límite de 144,60 dólares mensuales

En 2026, un adulto mayor puede recuperar hasta 144,60 dólares mensuales por concepto de IVA, siempre que las compras cumplan con los requisitos establecidos.

En el caso de las personas con discapacidad, el monto depende del porcentaje de discapacidad reconocido.

Hasta mediados de junio de 2026, el SRI informó que había transferido 184,6 millones de dólares por devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

Los cambios introducidos este año no eliminaron el beneficio. Sin embargo, la reducción de las categorías admitidas obliga a los beneficiarios a revisar las compras y facturas antes de presentar una nueva solicitud.

Preguntas frecuentes sobre la devolución del IVA para adultos mayores en Ecuador:

❓ ¿Cuánto puede recuperar un adulto mayor por devolución del IVA en 2026? Hasta 144,60 dólares mensuales.

Los adultos mayores pueden solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) la devolución del IVA pagado en determinadas compras de uso y consumo personal. Para 2026, el monto máximo mensual alcanza los 144,60 dólares, siempre que los comprobantes y gastos cumplan con los requisitos establecidos. ❓ ¿Qué compras permiten solicitar la devolución del IVA? Las relacionadas con alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación.

En 2026 se redujeron las categorías admitidas para acceder al beneficio. Gastos relacionados con transporte, movilidad y comunicación quedaron fuera, por lo que consumos como gasolina o planes de telefonía celular ya no pueden incluirse. Además, las compras deben ser para uso y consumo personal del beneficiario y las facturas deben estar emitidas a su nombre. ❓ ¿Cómo puede un adulto mayor solicitar la devolución por Internet? Mediante SRI en Línea, utilizando su usuario y contraseña.

El beneficiario debe ingresar a la sección de devoluciones, seleccionar la opción correspondiente a adultos mayores, escoger su cuenta bancaria y registrar las facturas electrónicas. Después deberá indicar el valor del IVA solicitado y clasificar cada compra dentro de las categorías admitidas. Una vez enviado el trámite, el sistema genera un número de solicitud para identificar el proceso. ❓ ¿Todavía se puede realizar presencialmente el trámite? Sí, pero para casos específicos relacionados con comprobantes físicos.

La modalidad presencial continúa disponible para comprobantes físicos emitidos antes de noviembre de 2022. En estos casos se requiere la cédula original, el original y copia de la solicitud de devolución y los comprobantes de venta originales que sustenten el pedido. ❓ ¿Cómo funciona la devolución automática del IVA? El beneficio se aplica directamente al comprar en establecimientos autorizados por el SRI.

Esta modalidad está disponible en determinados supermercados, hipermercados, farmacias y otros comercios autorizados. Así, el beneficiario evita registrar posteriormente esas facturas mediante el procedimiento tradicional. Para utilizar el mecanismo se requiere el proceso de validación correspondiente y un código de confirmación, que puede recuperarse o generarse nuevamente mediante SRI en Línea.

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