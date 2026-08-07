¿Cuánto pueden recuperar los jubilados por devolución del IVA del SRI en Ecuador en 2026?

La devolución del IVA del SRI permite a los adultos mayores y jubilados en Ecuador recuperar hasta 144,60 dólares cada mes durante 2026. Sin embargo, alcanzar ese monto depende del impuesto efectivamente pagado en compras que cumplan las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

El límite mensual es uno de los aspectos que deben considerar los beneficiarios tras los cambios aplicados este año. El sistema también redujo las categorías de gastos que pueden seleccionarse al registrar las facturas, por lo que no todo el IVA pagado durante un mes necesariamente puede solicitarse en devolución.

Devolución del IVA del SRI en Ecuador tiene un límite mensual para jubilados

Durante 2026, un adulto mayor puede recuperar como máximo 144,60 dólares mensuales por concepto de IVA.

Este valor representa el techo del beneficio y no una cantidad fija que el SRI entregue todos los meses.

En la práctica, el monto que recibe cada persona depende del IVA generado por las compras que califican para la devolución. Si el impuesto pagado en los consumos admitidos es inferior a 144,60 dólares, el beneficiario podrá solicitar únicamente el valor correspondiente a esas compras.

Si el IVA acumulado supera ese límite, el monto máximo que podrá recuperarse por ese período seguirá siendo de 144,60 dólares.

No todas las compras sirven para alcanzar los 144,60 dólares

Los cambios aplicados en 2026 son importantes para entender cuánto puede recuperar realmente un beneficiario.

Actualmente, el sistema permite registrar compras correspondientes a cinco categorías: alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación.

Los rubros relacionados con transporte, movilidad y comunicación quedaron fuera de las categorías disponibles. Esto afecta, entre otros consumos, a la gasolina y los planes de telefonía celular.

Por lo tanto, una persona puede haber pagado IVA por diferentes productos y servicios durante el mes, pero eso no significa que todo ese impuesto pueda contabilizarse para alcanzar el límite de devolución.

Las compras deben ser para uso personal

Otro elemento que determina cuánto puede recuperar un adulto mayor es el destino de los bienes y servicios adquiridos.

El SRI ha precisado que la devolución corresponde a compras de primera necesidad destinadas al uso y consumo personal del beneficiario.

Por esta razón, no deben incluirse adquisiciones realizadas para familiares, amigos o terceras personas aunque el comprobante se encuentre a nombre del adulto mayor.

Las facturas que se incorporen a la solicitud también deben estar emitidas a nombre del beneficiario.

¿Se pueden acumular varios meses de devolución?

Los adultos mayores pueden presentar una solicitud correspondiente a un período específico o incluir varios meses dentro de un mismo trámite.

Acumular períodos, sin embargo, no modifica el límite establecido para cada mes.

Esto quiere decir que el techo de 144,60 dólares se calcula de manera mensual. Si una persona presenta varios períodos juntos, el valor correspondiente a cada uno estará sujeto a las condiciones y al máximo vigente para ese mes.

El monto final dependerá además de las facturas admitidas y del IVA efectivamente pagado en las compras que califican.

Personas con discapacidad tienen un cálculo diferente

El beneficio de devolución del IVA también está disponible para personas con discapacidad, pero el monto que pueden recuperar se determina de acuerdo con el porcentaje de discapacidad reconocido.

Por esta razón, el límite de 144,60 dólares mensuales señalado para los adultos mayores no debe interpretarse automáticamente como el valor que corresponde a todos los beneficiarios del sistema.

Hasta mediados de junio de 2026, el SRI informó que había transferido 184,6 millones de dólares por devolución del IVA a adultos mayores y personas con discapacidad.

El monto que finalmente recibe cada adulto mayor depende de sus compras, del IVA pagado, de las categorías admitidas y del límite mensual vigente.

Preguntas frecuentes sobre el límite de devolución del IVA en Ecuador:

❓ ¿Cuánto puede recuperar un adulto mayor por devolución del IVA en 2026? Hasta 144,60 dólares por mes.

El monto de 144,60 dólares constituye el límite máximo mensual del beneficio y no un valor fijo que el SRI entregue automáticamente. La cantidad que finalmente recibe el adulto mayor depende del IVA efectivamente pagado en compras que cumplan con las condiciones establecidas. ❓ ¿Todos los adultos mayores reciben los 144,60 dólares mensuales? No. El valor depende de las compras realizadas y del IVA que pueda solicitarse.

Si las compras admitidas generan, por ejemplo, un IVA inferior al límite mensual, el beneficiario solo podrá solicitar ese valor. Si el impuesto pagado supera los 144,60 dólares, la devolución correspondiente a ese período no podrá exceder el techo establecido. ❓ ¿Qué compras sirven para solicitar la devolución del IVA? Alimentación, salud, vestimenta, vivienda y educación.

En 2026, el sistema redujo las categorías de gastos admitidas. Transporte, movilidad y comunicación quedaron fuera, lo que incluye consumos como gasolina y planes de telefonía celular. Además, las compras deben destinarse al uso y consumo personal del beneficiario y las facturas deben estar emitidas a su nombre. ❓ ¿Se pueden acumular varios meses para recibir una devolución mayor? Sí se pueden acumular períodos, pero el límite continúa calculándose por cada mes.

Un adulto mayor puede incluir varios meses dentro de una misma solicitud. Sin embargo, cada período conserva su propio límite de devolución. Acumular meses en un trámite no permite trasladar el saldo no utilizado de un período para superar el máximo correspondiente a otro. ❓ ¿Las personas con discapacidad también tienen un límite de 144,60 dólares? No necesariamente.

Las personas con discapacidad también pueden acceder a la devolución del IVA, pero el monto que pueden recuperar se determina según el porcentaje de discapacidad reconocido. Por ello, el límite mensual establecido para los adultos mayores no debe aplicarse automáticamente a todos los beneficiarios.

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