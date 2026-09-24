Xi Jinping dice que EE.UU. y China deben mantenerse alejados ‘del conflicto’

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El presidente de China, Xi Jinping, pidió este jueves a Estados Unidos mantener una competencia entre ambas potencias, pero sin llegar al conflicto. Sus declaraciones se produjeron antes de su cumbre con Donald Trump en la Casa Blanca.

Xi defendió una relación basada en la comunicación y la cooperación. También destacó los intereses compartidos entre las dos economías más grandes del mundo.

Xi Jinping pide evitar conflicto entre China y EE. UU.

“China y los Estados Unidos no deben cruzar la línea del conflicto y la confrontación”, afirmó Xi durante una breve intervención.

El mandatario chino sostuvo que la competencia puede mantenerse dentro de límites razonables. A su juicio, debería servir para que ambos países mejoren, en lugar de convertirse en una disputa en la que uno gane y otro pierda.

Según EFE, Xi también pidió a las Fuerzas Armadas de ambos países mantener un diálogo regular. Además, planteó fortalecer los mecanismos para prevenir y gestionar posibles crisis.

China y EE. UU. buscan ampliar la cooperación

Xi señaló que los intereses de China y Estados Unidos están profundamente relacionados. Por ello, consideró que existe un amplio espacio para cooperar en distintos ámbitos.

El presidente chino también invitó a las empresas estadounidenses a invertir y desarrollar negocios en China. Al mismo tiempo, pidió que las compañías chinas reciban un trato justo en Estados Unidos.

Xi llegó a Washington acompañado por representantes de importantes empresas chinas, entre ellas BYD, Xiaomi y Alibaba.

EFE destacó que la visita ocurre mientras ambos países avanzan en una tregua comercial. Washington anunció que el acuerdo será prorrogado durante dos meses.

Inteligencia artificial será clave en la cumbre

La inteligencia artificial es otro de los principales asuntos de la agenda. Xi afirmó que China y Estados Unidos tienen capacidad y responsabilidad para desarrollar esta tecnología de manera controlada.

El mandatario defendió que la IA permanezca bajo control humano y esté orientada al bienestar de las personas.

EFE señaló que las conversaciones podrían incluir la creación de un canal directo para gestionar posibles crisis relacionadas con los avances de la IA.

La visita de Xi es la primera a Estados Unidos en más de nueve años. La cumbre también aborda asuntos comerciales y tecnológicos entre ambas potencias.

Con información de EFE

Más información sobre Xi Jinping