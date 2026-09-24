Donald Trump recibe a Xi Jinping en su primera visita a la Casa Blanca

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 24 de septiembre de 2026 a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca. La reunión es la primera visita de Xi a Washington en más de una década.

El encuentro está marcado por varios asuntos de tensión entre ambas potencias. Entre ellos están los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Trump defiende mantener el desarrollo de la IA

Trump adelantó que la inteligencia artificial será uno de los temas centrales de las conversaciones con Xi. El mandatario estadounidense utiliza el término “superinteligencia” para referirse a esta tecnología.

“Quiero dejarlo exactamente donde está”, afirmó Trump en su red Truth Social. También señaló que esa sería la posición de China, según informó EFE.

El presidente estadounidense ha defendido que Washington mantenga el ritmo de desarrollo de la IA. Considera que Estados Unidos lleva actualmente ventaja frente a China y otros países.

Trump aseguró previamente que no frenará el crecimiento de esta tecnología. Comparó su impacto potencial con el de la Revolución Industrial y la aparición de internet.

China y Estados Unidos mantienen diálogo sobre IA

China confirmó este jueves que tuvo un primer contacto con Estados Unidos sobre inteligencia artificial. La conversación se produjo dentro del mecanismo de consultas establecido para mantener la tregua comercial.

Según EFE, Pekín todavía no confirmó si esa tregua será extendida hasta el 10 de enero. El acuerdo vigente expira el próximo 10 de noviembre.

La tregua permitió reducir parte de la escalada arancelaria. También suspendió algunas restricciones relacionadas con las tierras raras y productos tecnológicos.

Washington y Pekín compiten por el liderazgo tecnológico

Estados Unidos y China mantienen una fuerte competencia por el liderazgo mundial en inteligencia artificial. Washington encabeza actualmente varios avances del sector.

Pekín, en cambio, enfrenta restricciones para acceder a los chips más avanzados. Estas limitaciones dificultan la competencia de sus empresas tecnológicas con las estadounidenses.

EFE señaló que ambos países acordaron en mayo crear un canal intergubernamental sobre inteligencia artificial. Sin embargo, este mecanismo ha tenido pocos avances.

Entre las propuestas estadounidenses está establecer un sistema para notificar incidentes relacionados con la IA. China todavía no ha respondido a esa propuesta.

Con información de EFE

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