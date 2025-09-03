El líder norcoreano Kim Jong-un debutó este miércoles 3 de septiembre de 2025 en un evento multilateral de líderes al presenciar el mayor desfile militar en la historia de China. Se trató del desfile militar con el que China conmemoró hoy el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Se colocó a un lado del presidente chino, Xi Jinping, y del ruso, Vladímir Putin. La imagen mostró el respaldo de dos potencias al régimen hermético que posee armas nucleares.

Kim llegó a la histórica plaza de Tiananmen en Pekín junto con Xi y Putin. Más tarde, los tres líderes presenciaron juntos el desfile desde la tribuna de honor.

Más noticias

Una escena de unidad trilateral

Las cámaras captaron a Kim situado a la izquierda de Xi y a Putin a la derecha. La escena mostró la unidad de las tres naciones y marcó el primer encuentro entre los líderes de Corea del Norte, China y Rusia en 66 años. Kim apareció en un plano de igualdad con Xi y Putin, por encima de una veintena de mandatarios de países ricos o con estrechos vínculos con Pekín que observaron el desfile desde posiciones más alejadas.

Las imágenes también reflejaron la intención de Kim de acercarse nuevamente a Pekín. Durante meses, las relaciones se enfriaron debido a la cooperación militar entre Corea del Norte y Moscú en la guerra contra Ucrania. Con este gesto, Xi dio señales de aceptar la nueva alianza entre Pionyang y Rusia, que incluye cooperación armamentística y un acuerdo de apoyo mutuo en caso de agresión.

Implicaciones diplomáticas

El encuentro con Xi podría formar parte de la preparación para una futura cumbre entre Pionyang y Washington. Estados Unidos ha enviado constantes mensajes de apertura al diálogo. En el pasado, Kim visitó a su homólogo chino antes de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en 2018 y 2019. Ahora, bajo el respaldo conjunto de Moscú y Pekín, Kim busca fortalecer su posición negociadora frente a Washington. A diferencia de las cumbres previas, que no produjeron acuerdos sustanciales, el líder norcoreano llega con mayor peso diplomático.

La cercanía de Kim con Xi también supera los gestos logrados por sus antecesores con Pekín. En el desfile por el décimo aniversario de la fundación de la República Popular de China, en 1959, Kim Il-sung —abuelo del actual mandatario y fundador de Corea del Norte— se ubicó más lejos del entonces líder chino, Mao Zedong, según la agencia surcoreana Yonhap. Kim Il-sung estuvo junto a Mao en un desfile anterior en 1954, aunque en ese momento China aún no era la potencia global que es hoy.

Con información de EFE

VIDEO | China mostró su poderío armamentístico con un desfile militar que juntó en Pekín a su presidente, Xi Jinping, y a sus homólogos ruso y norcoreano, Vladímir Putin y Kim Jong-un. pic.twitter.com/MxBDK5Jj34 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 3, 2025

Te recomendamos