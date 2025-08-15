Las negociaciones entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska se prolongarán por al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin.

“Partimos de que primero habrá una conversación cara a cara. Esta contará con la participación de los asesores. Luego, habrá negociaciones con delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo.

Después, los líderes se tomarán un respiro y luego se reunirán para una rueda de prensa conjunta”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

En total, agregó, “eso durará al menos seis o siete horas“, agregó Peskov.

¿Qué hará Putin después de la cumbre?

Después de la cumbre y antes de partir de vuelta a Rusia, Putin realizará una ofrenda floral en el cementerio donde están enterrados 11 militares -nueve de ellos pilotos- y dos ciudadanos soviéticos que murieron entre 1942 y 1945 al intentar trasladar los aviones que les había suministrado Estados Unidos.

Horas antes de tomar el avión rumbo a Alaska, el jefe del Kremlin depositó flores en un memorial en la región rusa de Magadán, que rinde homenaje a la memoria de pilotos soviéticos y estadounidenses que colaboraron durante la Segunda Guerra Mundial.

Según adelantó ayer el Kremlin, Putin y Trump tratarán durante su cumbre “temas complejos”, pero no firmarán ningún documento.

La reunión entre ambos, la primera desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca y el inicio de la guerra en Ucrania, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson, cerca de la capital de Alaska, Anchorage.

¿Dónde queda Alaska?

Alaska es uno de los 50 estados que junto con Washington D. C., forman los Estados Unidos. Su capital es Juneau y su ciudad más poblada es Anchorage. Está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, en la región oeste del país, división Pacífico. Limita al norte con el océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el océano Pacífico y al oeste con el mar de Bering (océano Pacífico).

