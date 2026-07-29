Terremoto en Japón deja 18 muertos y los rescatistas intensifican la búsqueda de sobrevivientes

La cifra de fallecidos por el terremoto en Japón de magnitud 7,1 aumentó a 18 este miércoles 29 de julio de 2026. Las autoridades confirmaron el nuevo balance mientras los equipos de emergencia mantienen una intensa búsqueda de personas atrapadas bajo edificios colapsados en la prefectura de Kumamoto.

Detalles del terremoto y sus consecuencias

El sismo, que alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa, sacudió la tarde del martes a la prefectura de Kumamoto. Más de 20 horas después del movimiento telúrico, miles de rescatistas continúan las labores para localizar sobrevivientes, en medio de un panorama marcado por edificios destruidos, cientos de heridos y miles de evacuados.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó inicialmente sobre 13 fallecidos. Sin embargo, el Gobierno de la prefectura de Kumamoto confirmó posteriormente otras cinco muertes tras el colapso de una chimenea en la planta de Yatsushiro de Nippon Paper Industries. Las autoridades locales también señalaron que al menos cuatro personas podrían seguir sepultadas bajo los escombros de esa instalación.

Víctimas y esfuerzos de rescate

Entre las víctimas mortales figuran además tres personas que se encontraban en un centro comercial administrado por la cadena Aeon cuando ocurrió el terremoto. El presidente de la empresa, Akio Yoshida, indicó en una rueda de prensa que otras tres personas permanecen desaparecidas y que los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar.

No obstante, el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, explicó que todavía resulta difícil establecer una cifra definitiva de desaparecidos. Consultado sobre la situación en el centro comercial, señaló que las autoridades aún no pueden determinar con certeza cuántas personas permanecen bajo los escombros.

Operativo de rescate y atención médica

La primera ministra destacó la urgencia de las operaciones de rescate al recordar que habían transcurrido más de 20 horas desde el terremoto y que todavía existen personas esperando ayuda. Según afirmó, la situación representa una verdadera carrera contra el tiempo.

Para enfrentar la emergencia, Japón desplegó un amplio operativo con unos 4 600 soldados de las Fuerzas de Autodefensa, 2 000 agentes de Policía y aproximadamente 1 410 bomberos. Takaichi añadió que el Gobierno evalúa permanentemente la capacidad de respuesta y pidió a todas las unidades operativas incrementar tanto el personal como el equipamiento destinado a las tareas de rescate.

Sistema sanitario bajo presión

La emergencia también mantiene bajo presión al sistema sanitario de la región. Solo el hospital Yatsushiro North Community Medical Center atendió a más de 200 personas heridas, según informó un portavoz del centro médico. Por su parte, el departamento de bomberos de Kumamoto indicó que trasladó a cerca de un centenar de lesionados a distintos hospitales. Seis de ellos presentan heridas graves.

Además, los bomberos lograron controlar las diferentes alertas de incendios registradas después del terremoto. El hospital Saiseikai Kumamoto informó durante la noche del martes que atendía a 84 personas heridas por el sismo. Uno de los pacientes permanecía inconsciente.

Afectaciones y evacuaciones

De acuerdo con datos de la prefectura de Kumamoto, 8 886 personas permanecen evacuadas y más de 34 800 hogares continúan sin suministro eléctrico. Kumamoto ya sufrió una grave secuencia de terremotos en 2016, desastre que dejó más de 200 fallecidos.

Kumamoto y su historia sísmica

Japón se ubica sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una región con alta actividad sísmica. Por esta razón, el país registra terremotos con frecuencia y ha diseñado gran parte de su infraestructura para soportar movimientos telúricos intensos.

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