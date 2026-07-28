Terremoto en Japón: explosión derrumba un centro comercial

Un potente terremoto en Japón sacudió este martes, 28 de julio de 2026, el suroeste del país, provocando una tragedia en la prefectura de Kumamoto.

Un centro comercial sufrió un colapso parcial tras una aparente explosión, lo que dejó un saldo trágico de víctimas mortales.

Detalles del colapso en el Aeon Mall

De acuerdo con La Nación, un “número considerable” de personas habría fallecido en el complejo comercial Aeon Mall, ubicado en la ciudad de Kashima.

Las labores de búsqueda y rescate continúan entre los escombros, mientras se reportan múltiples heridos.

Explosión y víctimas

La policía japonesa confirmó que recibió reportes de una fuerte explosión en el centro comercial. Sin embargo, inicialmente no pudo verificar la cantidad exacta de víctimas mortales. Los servicios de emergencia informaron que varias personas quedaron atrapadas tras el derrumbe de uno de los pisos del edificio.

La cadena pública NHK indicó que entre 20 y 30 empleados permanecen desaparecidos, mientras que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con diversas lesiones.

Imágenes difundidas por la televisión mostraron humo saliendo del inmueble mientras rescatistas trabajaban contrarreloj.

Datos sobre el sismo en Kyushu

El sismo en Kyushu, cuya magnitud fue inicialmente estimada en 7,1 por el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue posteriormente revisada a 6,8.

Se registró en la isla de Kyushu y, tras el movimiento telúrico, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro.

Esta alerta fue levantada aproximadamente dos horas después al no detectarse olas de gran magnitud.

Reacciones del gobierno japonés

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que el Gobierno activó un grupo de trabajo para evaluar los daños y coordinar las operaciones de emergencia.

También confirmó reportes de incendios, cortes de electricidad y afectaciones en carreteras, puentes y edificios. Además, advirtió sobre el riesgo de fuertes réplicas en los próximos días.

Impacto en servicios y seguridad nuclear

Las autoridades suspendieron el servicio de trenes bala Shinkansen y cerraron temporalmente el Aeropuerto Aso Kumamoto para realizar inspecciones de seguridad.

Asimismo, la Autoridad de Regulación Nuclear informó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares cercanas. El Ministerio de Defensa desplegó aeronaves para evaluar el alcance del desastre.

Recuerdos del terremoto de 2016

Este nuevo terremoto Kumamoto revive el recuerdo del devastador sismo ocurrido en 2016, que dejó más de 50 fallecidos, cerca de 1 800 heridos y severos daños materiales en la región. La situación actual genera preocupación entre los habitantes y las autoridades locales.

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