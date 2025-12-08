El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación de los ciudadanos ecuatorianos que residen en Japón, luego del sismo que se registró la madrugada de este lunes, 8 de diciembre de 2025, en el norte del archipiélago asiático.

Situación de ecuatorianos en Japón tras terremoto

Según la Cancillería, hasta el momento, la Embajada del Ecuador no ha recibido reportes de compatriotas afectados.

De acuerdo con los datos oficiales, en Japón viven alrededor de 300 ecuatorianos, la mayoría establecidos en Tokio y sus alrededores.

La sede diplomática mantiene comunicación con los residentes que forman parte de sus registros consulares y permanece atenta a posibles solicitudes de asistencia.

¿Habrá seguimiento de las condiciones?

Las autoridades señalaron que el seguimiento continuará mientras las instituciones japonesas actualizan la información sobre las zonas impactadas por el movimiento telúrico.

El sismo generó alarma y las autoridades de ese país activaron mecanismos de prevención y evaluaron daños en la infraestructura.

¿Qué ocurrió en Japón?

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. Así lo reportó EFE.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 11:15 a unos 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros, de acuerdo con CNN.

El fuerte terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la ciudad de Hachinohe, según la escala sísmica japonesa de siete niveles, utilizada para medir la agitación en superficie y el potencial destructivo. En los pueblos de Oirase y Hashikami, el temblor se situó en el nivel 6 inferior, lo que también supone riesgo elevado de daños.