Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes, 8 de diciembre de 2025, el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales, según la agencia EFE.

El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó sobre terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto ocurrió a las 11:15 a unos 70 kilómetros de la costa del país y a una profundidad de aproximadamente 53 kilómetros, de acuerdo con CNN.

El fuerte terremoto alcanzó el nivel 6 superior en la ciudad de Hachinohe, según la escala sísmica japonesa de siete niveles, utilizada para medir la agitación en superficie y el potencial destructivo. En los pueblos de Oirase y Hashikami, el temblor se situó en el nivel 6 inferior, lo que también supone riesgo elevado de daños, de acuerdo con EFE.

La cadena pública NHK informó que varias personas resultaron heridas en un hotel de Hachinohe, aunque no ofreció más detalles. El sismo se sintió ampliamente en el país, desde el norte hasta el centro y el este, incluida Tokio, donde alcanzó el nivel 2 en la escala nacional.

Alerta de Tsunami de hasta tres metros en Japón

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó una alerta de tsunami de hasta tres metros para las costas de Aomori, Iwate y el extremo sur de Hokkaido. La primera ola, de unos 40 centímetros, llegó al puerto de Mutsu-Ogawara a las 23:43 hora local, seguida por otra de tamaño similar en Urakawa, Hokkaido, minutos después. También se emitió una alerta de hasta un metro para Miyagi, Fukushima y el sur de Hokkaido.

Unas 23 000 personas fueron instadas a evacuar ante el riesgo de tsunami. La primera ministra, Sanae Takaichi, ordenó formar un equipo especial para el seguimiento y pidió a las entidades gubernamentales priorizar la seguridad de la población. Tohoku Electric Power revisa las plantas nucleares de Higashidori y Onagawa, sin anomalías reportadas hasta el momento.

El sismo principal fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 5,6, dentro de la hora posterior.

Inocar se pronuncia sobre el impacto del terremoto de Japón

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó este, lunes 8 de diciembre de 2025, en su cuenta de Instagram que según los datos disponibles del terremoto en Japón cancela la observación de Tsunami para las costas de Ecuador.

