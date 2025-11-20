El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo este jueves, 20 de noviembre de 2025, que su país apostará por dialogar a distintos niveles con China para abordar sus diferencias, entre la tensión diplomática por unas declaraciones de la primera ministra nipona sobre Taiwán, y mientras Pekín exige disculpas.

Más noticias

Diálogos entre China y Japón

Motegi defendió esta postura tras el revuelo generado por la reunión celebrada el martes, 18 de noviembre de 2025, en Pekín entre un alto representante japonés y su contraparte china.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al enviado nipón en una postura interpretada como “sumisa”, lo que desató críticas en Japón. Sin embargo, el ministro negó esa versión.

Aseguró que el diplomático japonés respondió con firmeza a los señalamientos chinos sobre la seguridad en el archipiélago y sobre la posición de Tokio respecto a Taiwán. De acuerdo con EFE, el canciller insistió en que la cita se desarrolló con normalidad.

Declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi

El contexto es especialmente sensible. Las declaraciones recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aumentaron la tensión.

La mandataria sugirió en el Parlamento que un ataque chino contra Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas. Pekín reaccionó de inmediato. Exigió disculpas y pidió a Tokio “rectificar” sus palabras.

El Gobierno chino reiteró que Japón debe respetar los compromisos asumidos en su relación bilateral. Según EFE, la Cancillería china consideró las afirmaciones de Takaichi como “provocadoras”.

Japón mantiene una relación compleja con Taipéi. No reconoce a Taiwán como un Estado, pero sostiene lazos económicos y políticos. Legisladores japoneses visitan con frecuencia la isla, que fue administrada por Tokio durante décadas.

En este escenario, Motegi busca reducir fricciones. El canciller confía en que un diálogo amplio permita evitar una escalada y estabilizar la relación con China.

Enlace externo: Japón

Con información de EFE