Las declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una posible intervención militar en Taiwán han desatado una crisis diplomática con China. Pekín respondió con reproches, represalias económicas y maniobras militares.

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Taiwán desata crisis entre China y Japón: qué pasa ahora

La controversia comenzó el 7 de noviembre, cuando Takaichi declaró en el Parlamento que una contingencia en el estrecho de Taiwán podría activar el derecho de “autodefensa colectiva”, lo que abriría la puerta a una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín calificó esas palabras como “injerencia flagrante” y recordó que considera a Taiwán un asunto interno desde 1949. El Gobierno chino evocó además el periodo de dominio japonés sobre la isla entre 1895 y 1945, un recurso habitual en sus críticas.

El Ministerio de Defensa advirtió el 14 de noviembre que Japón “pagará un precio doloroso” si interviene en Taiwán, según reportó EFE.

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Escalada diplomática y militar tras las declaraciones

Las palabras de Takaichi desencadenaron protestas diplomáticas y medidas inmediatas. El cónsul chino en Osaka publicó un mensaje en redes sociales, luego eliminado, en el que mencionaba “cortar la cabeza” de la mandataria, lo que motivó una protesta formal de Tokio.

Una semana después, Pekín convocó al embajador japonés y emitió avisos de viaje para sus ciudadanos, provocando cerca de 500 000 cancelaciones de pasajes hacia Japón y la suspensión de estrenos de películas niponas. En el plano militar, China inició maniobras con fuego real en el mar Amarillo y reforzó patrullajes cerca de las islas Senkaku/Diaoyu, administradas por Japón pero reclamadas por Pekín.

Además, el primer ministro Li Qiang descartó reunirse con líderes japoneses en la cumbre del G20.

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Fricciones históricas entre dos potencias vecinas

La relación entre China y Japón arrastra una carga histórica marcada por conflictos bélicos y ocupaciones. Las heridas de la Segunda Guerra Mundial siguen presentes en la memoria colectiva china.

Entre los puntos habituales de fricción figuran las disputas territoriales por las islas Diaoyu/Senkaku, donde Pekín ha incrementado su presencia militar.

También pesan las acusaciones de espionaje contra empresarios y académicos vinculados con universidades japonesas. En los últimos años, China ha adoptado una postura más firme en seguridad, ampliando su influencia en mares estratégicos y acercándose a zonas con reservas de tierras raras que interesan a Tokio.

Posibles consecuencias económicas y políticas

La crisis diplomática amenaza con extenderse a sectores como el turismo, la educación y el entretenimiento. Una cuenta en redes gestionada por la televisión estatal CCTV sugirió que Pekín podría incluir empresas japonesas en una lista de “entidades no confiables” o suspender intercambios intergubernamentales en áreas económicas y militares.

La tensión bilateral podría tener repercusiones significativas en el comercio, dado que China es el mayor socio de Japón y Tokio ocupa el tercer lugar para Pekín. La suspensión de importaciones de mariscos japoneses, anunciada esta semana, refleja la dimensión económica del conflicto, según informó EFE.

Con información de EFE