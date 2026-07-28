Terremoto de magnitud 7.1 en el sur de Japón deja decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este martes 28 de julio de 2026 la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Este movimiento telúrico obligó a las autoridades a emitir una alerta por tsunami para varias zonas costeras, aunque más tarde levantaron esa advertencia.

Detalles del sismo

El sismo ocurrió a las 16:27 horas, hora local (07:27 GMT). La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el epicentro se localizó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Algunas zonas alcanzaron el nivel máximo de la escala sísmica japonesa de siete grados, que mide la intensidad de la sacudida y su potencial destructivo.

Decenas de heridos y daños en infraestructura

Aunque las autoridades aún no han difundido un balance oficial de víctimas, la cadena pública NHK reportó que al menos 50 personas ingresaron a hospitales de Kumamoto tras el terremoto. Además, la Policía local intenta localizar a nueve personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Incidentes relacionados

Durante la tarde también se registró una explosión en un centro comercial de la localidad de Kashima, dentro de Kumamoto. Hasta el momento se desconoce si el incidente dejó personas heridas. Los equipos de rescate verifican si hay personas atrapadas en el lugar.

Las imágenes difundidas por NHK muestran parte de la pared del edificio desprendida y el techo colapsado. Según información citada por las autoridades, al menos 12 viviendas colapsaron y cuatro personas permanecen atrapadas.

Incendios y réplicas

El terremoto también provocó al menos siete incendios en distintos puntos de la prefectura. Después del sismo principal, se registró una serie de réplicas de menor intensidad. Las imágenes transmitidas por NHK muestran viviendas y edificios destruidos, además de carreteras con daños en varios sectores.

Miles de personas permanecen sin suministro eléctrico. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos.

Vigilancia tras retirar alerta por tsunami

Tras el terremoto, la Agencia Meteorológica emitió una alerta por tsunami para varias zonas del litoral y advirtió sobre olas de hasta un metro. Horas después, las autoridades retiraron esa alerta.

Reacciones oficiales

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, compareció en una rueda de prensa para informar sobre la situación. La mandataria advirtió que la zona podría registrar nuevos terremotos similares y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las recomendaciones oficiales.

Pese a la fuerza del sismo, las centrales nucleares no reportaron incidentes según información difundida tras el evento.

Contexto sísmico en Japón

Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica. El país registra terremotos con frecuencia y ha desarrollado infraestructuras diseñadas para resistir movimientos intensos. Sin embargo, un sismo que alcanza el nivel máximo puede causar graves afectaciones en viviendas, edificios y servicios básicos, como ocurrió en varias zonas tras el terremoto en Kumamoto.

Terremoto en Japón de 7,1 grados en la escala de Richter. Imágenes impactantes. pic.twitter.com/T2ZSq7Wwx8 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) July 28, 2026

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