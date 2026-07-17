¿Qué dice el Inocar sobre un posible tsunami en Ecuador tras el terremoto en México?

El terremoto registrado este viernes 17 de julio de 2026 cerca de Aquiles Serdán, México, provocó que las autoridades ecuatorianas analizaran sus posibles efectos en el océano Pacífico. El seguimiento incluyó a la Costa continental y la región Insular del país.

Inocar analizó los efectos del terremoto en México

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió varios reportes a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis.

Según los parámetros incluidos en el último documento, el movimiento ocurrió a las 08:48 del 17 de julio de 2026 y alcanzó una magnitud de 7,3.

Su epicentro se localizó 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, México, con una profundidad de 15,178 kilómetros.

Durante las primeras horas posteriores al terremoto, Inocar estableció un estado de observación de tsunami para las costas continental e insular de Ecuador. La institución inició un proceso de modelación y análisis antes de definir si existía una amenaza.

Inocar cancela la observación de tsunami

El Boletín de Tsunami número 03 comunicó la cancelación del estado de observación para todo el territorio costero e insular del país.

Con base en los datos disponibles y después de concluir el proceso de modelación y análisis, Inocar dio por terminado el seguimiento activado tras el terremoto en México.

“Se restablecen las condiciones normales”, indicó la entidad en el documento dirigido al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.

La decisión deja sin efecto el estado de observación que permanecía vigente para la Costa continental y Galápagos.

Inocar emitirá nuevos mensajes si existe información

El organismo explicó que el boletín sirve como orientación para las agencias gubernamentales responsables de las alertas de seguridad pública.

Una nueva comunicación del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis se emitirá en caso de que exista información adicional sobre el evento.

Terremoto en México y tsunami en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió tras el terremoto registrado cerca de Aquiles Serdán, México? Respuesta precisa:

El terremoto activó un estado de observación de tsunami para la Costa continental y Galápagos. Después del análisis correspondiente, Inocar canceló la observación y restableció las condiciones normales.

Contexto:

El movimiento ocurrió a las 09:48 del 17 de julio de 2026, con una magnitud de 7,3 y una profundidad de 15,178 kilómetros.

El epicentro se ubicó 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán, México. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis inició una modelación para evaluar posibles efectos en Ecuador. ❓¿Qué dijo Inocar sobre un posible tsunami en Ecuador? Respuesta precisa:

Inocar informó que no se mantiene una observación de tsunami para Ecuador. El Boletín de Tsunami N.º 03 canceló el seguimiento para la Costa continental y la región Insular.

Contexto:

Durante las primeras horas posteriores al terremoto, el organismo mantuvo bajo observación las costas ecuatorianas mientras analizaba los datos disponibles.

Una vez concluida la modelación, Inocar indicó que se restablecieron las condiciones normales en todo el territorio costero e insular. ❓¿Qué consecuencias tuvo el terremoto de México para Ecuador? Respuesta precisa:

El terremoto no dejó una alerta de tsunami vigente en Ecuador. Su principal consecuencia fue la activación temporal de un estado de observación para la Costa y Galápagos.

Contexto:

El seguimiento permitió evaluar si el movimiento podía generar efectos en el océano Pacífico y alcanzar territorio ecuatoriano.

Tras revisar los parámetros del evento, Inocar canceló la observación y dio por terminado el monitoreo especial. ❓¿Cómo afecta a la ciudadanía la cancelación de la observación de tsunami? Respuesta precisa:

La cancelación significa que ya no existe un estado de observación de tsunami para la Costa continental ni para Galápagos. Inocar informó que las condiciones volvieron a la normalidad.

Contexto:

El boletín sirve como orientación para las instituciones responsables de emitir alertas y coordinar medidas de seguridad pública.

La decisión deja sin efecto el seguimiento preventivo que se activó después del terremoto registrado en México. ❓¿Qué sigue después del último boletín de Inocar? Respuesta precisa:

Inocar solo emitirá una nueva comunicación si aparece información adicional sobre el terremoto o sus posibles efectos. Por ahora, el estado de observación está cancelado.

Contexto:

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis concluyó el proceso de análisis y modelación con los datos disponibles.

El organismo mantendrá sus canales de información habilitados para comunicar cualquier cambio relacionado con el evento.

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