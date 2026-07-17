Terremoto de gran magnitud provoca alerta de tsunami en México y Guatemala

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 activó este viernes 17 de julio de 2026, una alerta de tsunamipara las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-Semar).

Zona afectada y recomendaciones

El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

En este sentido, el comunicado de CAT-Semar recomienda a “mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”.

Detalles del sismo

El terremoto, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), se registró a las 08:48 horas locales (14:48 GMT). Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas mortales o daños graves, indica EFE.

Monitoreo y respuesta

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado.

Además, personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentra desplegado en distintas zonas para realizar “recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones”, añadió la dependencia estatal.

Con información de EFE

Más información sobre terremoto en México