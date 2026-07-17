Terremoto de magnitud 7.4 sacude el sur de México, frontera con Guatemala

Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala Richter ocurrió este viernes, 17 de julio de 2026, en el sur de México, específicamente en la Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas.

Este evento sísmico se localizó cerca de la frontera con Guatemala y se registró a las 8:48 horas locales (14:48 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Detalles del sismo

El epicentro del terremoto se ubicó al suroeste de la Ciudad Hidalgo. A pesar de la magnitud del sismo, hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños graves en la región, indica EFE.

Monitoreo por parte de las autoridades

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas comunicó a través de su cuenta en X que se encuentra “activa” y en “constante monitoreo” sobre la situación en las distintas regiones del estado.

Sin embargo, no ofreció más detalles sobre posibles afectaciones, de acuerdo con EFE.

Impacto del terremoto en Chiapas

EFE señala que la medida que avanza la evaluación, se espera que las autoridades proporcionen información adicional sobre los daños del terremoto y cualquier posible víctima.

La población permanece alerta ante cualquier eventualidad tras este fuerte movimiento telúrico.

Con información de EFE

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