El sismo en México de magnitud 6.5, registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026, mantiene la atención de autoridades y ciudadanía por la cantidad de réplicas sísmicas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta el mediodía se contabilizaron 420 réplicas, un dato clave para el monitoreo de terremotos en México y la prevención de riesgos sísmicos en zonas vulnerables.

El epicentro del terremoto en Guerrero se localizó a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, generando una alerta sísmica que se activó en varios estados del país.

Este tipo de eventos sísmicos recientes refuerza la importancia de los sistemas de alerta temprana, especialmente en regiones con alta actividad sísmica y antecedentes de terremotos históricos.

Estados donde se percibió el movimiento telúrico

Según reportes oficiales, el temblor en México fue perceptible en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima e Hidalgo.

En estas entidades se realizaron evaluaciones de daños, acciones fundamentales dentro de los protocolos de Protección Civil y la gestión de emergencias por sismos.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en Guerrero el sismo se sintió de manera fuerte, pero que no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas, salvo atenciones por crisis nerviosa, un efecto común tras sismos de mediana magnitud con amplia percepción.

Daños, lesionados y evaluaciones estructurales en la capital

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, detalló que tras el protocolo por sismo se reportaron 12 personas lesionadas, la caída de postes y árboles, además de afectaciones al suministro eléctrico en varias colonias, un impacto frecuente tras sismos urbanos.

Asimismo, se evalúan estructuras con riesgo de colapso y se inspeccionan decenas de edificios y viviendas, acciones clave dentro de la seguridad estructural post sismo y la prevención de daños mayores en zonas densamente pobladas.

Fallecimiento durante evacuación y memoria sísmica

En la alcaldía Benito Juárez se confirmó el fallecimiento de un hombre de 60 años durante la evacuación por sismo, un hecho que resalta los riesgos asociados a emergencias sísmicas, incluso cuando no hay colapsos estructurales generalizados.

Este evento trae a la memoria los grandes terremotos en México, como el de 1985 y el de 2017, que marcaron la historia del país por su magnitud, número de víctimas y cambios en la normativa de construcción antisísmica, reforzando la importancia de la prevención y preparación ante terremotos.

Con información de EFE

