Sismo de magnitud 6.5 sacudió México y activó las alertas

Un sismo de magnitud 6.5 en la escala Richter se registró este viernes 2 de enero de 2026, informó el Servicio Sismológico Nacional. El epicentro del temblor en México se ubicó frente a las costas de Guerrero, en el Pacífico, a 15 km al suroeste de San Marcos, activando protocolos de alerta sísmica en varias regiones.

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Alcance del temblor y alerta sísmica activada

El sismo en Guerrero fue percibido en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México. La alerta sísmica sonó en la capital y el Estado de México, lo que provocó evacuaciones preventivas en edificios públicos y privados.

Minutos después, autoridades indicaron que no se reportan daños materiales ni pérdidas humanas de consideración, según los reportes preliminares.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta el momento no se registran daños. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil evalúa la situación y posteriormente dará mayor información sobre la emergencia registrada este 2 de enero.

Presidenta de México avacuó el Palacio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evacuó el Palacio Nacional junto con periodistas y trabajadores del Gobierno federal, luego de que se activara la alerta sísmica durante su conferencia de prensa matutina por un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter con epicentro en el sur del país.

La alerta se escuchó mientras la mandataria ofrecía su conferencia desde el Salón Tesorería, lo que obligó a interrumpir el acto y aplicar de inmediato el protocolo de seguridad.

“Uy, está temblando”, dijo Sheinbaum al percatarse del movimiento, antes de pedir a los presentes mantener la calma.

En imágenes difundidas posteriormente, se observa a la jefa del Ejecutivo en el patio central de Palacio Nacional, donde permaneció a la espera de las indicaciones de Protección Civil para determinar si era seguro reanudar la actividad.

Las réplicas del sismo en México

Hasta el mediodía de este 2 de enero, se han registrado 151 réplicas del sismo de 6.5 en San Marcos. La réplica más fuerte fue de magnitud 4.2.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como “severo” y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, afirmó que tras el sismo personal de Protección Civil estatal, se encontraba recorriendo y revisando diferentes puntos, en coordinación con autoridades municipales, para descartar cualquier riesgo a la población tras el sismo que tuvo epicentro en el municipio de San Marcos.

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