(Video) Sismo de magnitud 6 sacudió Lima y el norte de Perú

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un sismo de magnitud 6 en Perú se registró la noche del sábado 27 de diciembre y se sintió con fuerza en Lima y en varias regiones del norte del país, según reportes oficiales.

El movimiento telúrico en el norte de Perú, ocurrido a las 21:51, tuvo su epicentro frente a Chimbote, en la región de Áncash. Generó preocupación ciudadana, evacuaciones preventivas y activación de protocolos de emergencia, informó la agencia EFE.

El temblor fue percibido en Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Daños y heridos por el sismo de magnitud 6

De acuerdo con los informes preliminares de los centros de operaciones de emergencia regional (COER), las regiones más afectadas fueron La Libertad y Áncash.

❗️⚠️🇵🇪 – BREAKING: Magnitude 6.0 Earthquake Strikes Off the Coast of Chimbote, Peru



A magnitude 6.0 earthquake occurred on December 27, 2025, at 9:51 p.m. local time (UTC: December 28, 2025, 2:51 a.m.), with its epicenter located 67 km (about 42 miles) west of Chimbote in the… pic.twitter.com/BSL1CSnI2Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

EFE reportó que en esos lugares se reportaron personas con heridas leves, atención médica de emergencia y daños en viviendas e infraestructura pública.

En Trujillo, capital de La Libertad, se registraron derrumbes y afectaciones estructurales en los distritos de La Esperanza, Alto Trujillo y Virú.

Estos daños por sismo en Trujillo obligaron a evaluaciones técnicas de viviendas, cierres preventivos y monitoreo constante de servicios básicos.

Rescates y evaluaciones tras el temblor

En el distrito de La Esperanza, una persona fue rescatada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Estuvo atrapada por el colapso parcial del techo de su vivienda.

En Alto Trujillo, una familia logró salvarse cuando su casa estuvo a punto de derrumbarse, mientras que en Virú el sismo se sintió con gran intensidad.

Asimismo, en el sector de Nuevo Chao, una persona fue trasladada a un centro médico tras el desplome de una pared, y en Virú otra resultó herida por una caída.

En esta última localidad se reportó el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua, lo que afectó el alumbrado público.

Situación en Áncash y réplicas registradas

En Áncash, el sismo con epicentro en Chimbote causó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres.

Un hospital presentó grietas, caída de baldosas del techo, averías en equipos y corte de electricidad.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del sismo se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en el océano Pacífico.

Una hora después se registró una réplica de magnitud 4,1, y posteriormente otro movimiento de magnitud 4,3, eventos que mantienen en alerta a las autoridades y a la población.

Con información de EFE

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