(Video) Cámaras captan los momentos más tensos del terremoto en Japón

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió este lunes 28 de julio de 2026 la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón. Este sismo dejó al menos una persona fallecida, alrededor de 80 heridos y decenas de desaparecidos.

Búsqueda de desaparecidos y víctimas

Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda tras el colapso de un centro comercial, donde se teme que unas 30 personas permanezcan atrapadas bajo los escombros, como lo detalla una publicación de este medio. La agencia de noticias Kyodo informó que los equipos de emergencia encontraron a una persona entre los restos de una vivienda derrumbada en la ciudad de Yatsushiro. Los rescatistas trasladaron a la víctima a un hospital, donde falleció posteriormente, según datos de la Policía de Kumamoto.

Atención médica para los heridos

La cadena pública NHK señaló que unas 80 personas recibían atención médica en la localidad de Hikawa, ubicada en el distrito de Yatsushiro. Al mismo tiempo, la Policía intentaba localizar a nueve personas cuyo paradero todavía se desconoce.

Videos captaron incidentes graves y daños materiales

Uno de los incidentes más graves ocurrió en un centro comercial de la localidad de Kashima. Una explosión provocó el colapso del segundo piso del edificio y dejó desaparecidos a unos 30 trabajadores, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón. Las autoridades consideran que esas personas podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

Detalles sobre la explosión

El operador del establecimiento, Aeon Mall, explicó que la explosión ocurrió después de que empleados y clientes evacuaran el edificio. Imágenes difundidas por NHK mostraron parte de la pared desprendida y el techo colapsado.

Suite du séisme de Kumamoto de M7,1 :



Des journalistes japonais rapportent que selon les autorités sur l'explosion du centre commercial Aeon Mall à Kashima « de nombreux décès seraient à déplorer ».

Quelle horreur !!! Les images font froid dans le dos 😰 pic.twitter.com/CuER8RaoXs — Mathieu 🇯🇵 (@tokyovisite) July 28, 2026

Despliegue gubernamental y daños estructurales

Aunque las autoridades japonesas todavía no confirmaban oficialmente víctimas mortales al momento del balance, la primera ministra, Sanae Takaichi, informó a través de un comunicado publicado en la red social X que el terremoto dejó personas heridas, edificios colapsados, daños en carreteras e incendios.

Imágenes revelan los daños en Kumamoto, epicentro del terremoto

En un video quedaron registrados los daños que sufrieron las calles de Kumamoto, en el sur de Japón y epicentro del sismo. Las imágenes muestran las calles con el asfalto partido y levantado en varias partes de un barrio residencial. También se puede ver una casa con daños y agua en la calle por los daños causados.

#JAPÓN || Videos en redes sociales muestran la magnitud de los estragos en Kumamoto, epicentro del terremoto ocurrido hoy. pic.twitter.com/mAPNe8czIm — Montecristi Alfaro (@Montecristialfa) July 28, 2026

Terror en un supermercado

En otro de los videos que circulan hoy en redes sociales, se puede ver a personas que se encontraban en un supermercado al momento del sismo asustadas y tratando de ponerse a buen recaudo.

Las imágenes muestran productos que cayeron de las perchas o están a punto de caer. Se puede ver una familia, con dos niños, asustada mientras encima de ellos hay paquetes que parecen estar a punto de caer. En otros pasillos, todo está en el piso y las luces se apagaron.

También se ve a personas tratando de levantarse del piso luego de que cayeran, ya sea por el movimiento o por la caída de productos de las perchas, que también voltearon carritos de compras.

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sur de #Japón la tarde de este lunes, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para las zonas costeras cercanas al epicentro. pic.twitter.com/lbACSjmlK6 — RTN Medios (@rtnmedios) July 28, 2026

Afectaciones significativas

Derrumbe parcial del muro del castillo de Kumamoto.

Cayó una enorme chimenea en una fábrica papelera.

Interrupción del suministro eléctrico en unos 48 mil hogares.

Pese a la magnitud del movimiento telúrico, las autoridades indicaron que no detectaron anomalías en dos centrales nucleares cercanas. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, anunció el despliegue de 3 600 integrantes de las Fuerzas de Autodefensa para reforzar las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Edificios sismorresistentes

Otro de los videos viralizados muestra un edificio al momento del terremoto. En la imagen se puede ver que la torre más alta de la edificación se sacude de lado a lado con fuerza; sin embargo, resiste en pie.

Terremoto de 7.1 deja heridos y 12 edificios colapsados en Japón https://t.co/8KU8ONuOV6 pic.twitter.com/daB9CwGk29 — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) July 28, 2026

Detalles del sismo

El sismo ocurrió a las 16:27 horas (hora local) o 07:27 GMT. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) situó el epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Tras el terremoto, se emitió una alerta de tsunami que posteriormente fue retirada.

Nivel máximo en la escala sísmica

El movimiento alcanzó el nivel 7, el máximo en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad y capacidad destructiva. Es la primera vez que Japón registra ese nivel desde el terremoto que golpeó la península de Noto en 2024 y dejó 400 fallecidos.

Puentes caídos y trenes virados también fueron grabados en video

La agencia de noticias NHK difundió un video en el que se puede ver los daños que ocasionó el terremoto en varios sitios del sur de Japón.

Entre ellos, se muestra la imagen de una de las vías de un puente en Yatsushiro City; en la estación de la misma ciudad, varios vagones de tren se voltearon a causa del movimiento telúrico.

Además, se registraron varios incendios a causa del terremoto en viviendas y fábricas, que los bomberos intentaron extinguir.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Contexto sísmico en Japón

Kumamoto ya vivió otro fuerte terremoto en 2016 con una magnitud similar que causó más de 200 muertes. Japón se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica. Por lo tanto, gran parte de sus infraestructuras se diseñan para soportar este tipo de fenómenos naturales.

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