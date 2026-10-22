Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet, China, y deja víctimas

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Un terremoto de magnitud 7 sacudió la región autónoma del Tíbet, en el oeste de China, este jueves 22 de octubre de 2026. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) situó el movimiento sísmico a 183 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Nagqu, a una profundidad de 18 kilómetros. El organismo también confirmó dos réplicas, de magnitudes 5,2 y 5.

Las autoridades locales confirmaron que el terremoto dejó víctimas, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Sin embargo, hasta el momento no han trascendido detalles sobre el número de personas afectadas ni sobre la magnitud de los daños. Ante la emergencia, la Administración Sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional para desastres sísmicos, una medida que contempla la atención inicial ante eventos de gravedad.

El terremoto en el Tíbet y las réplicas registradas

El USGS reportó el sismo principal a las 16:33 GMT de este jueves. El epicentro se localizó a 183 kilómetros al este-noreste de Nagqu, una ciudad situada en la región autónoma del Tíbet, en el oeste del territorio chino.

El movimiento telúrico ocurrió a 18 kilómetros de profundidad. Después del evento principal, el organismo estadounidense registró dos réplicas que alcanzaron magnitudes de 5,2 y 5.

La primera réplica se produjo a 201 kilómetros al este-noreste de Nagqu. La segunda ocurrió a 207 kilómetros de la misma ciudad, de acuerdo con los datos difundidos por el servicio geológico estadounidense.

Por su parte, el Centro de Redes Sismológicas de China confirmó un terremoto de magnitud 7,0 a las 22:33, hora local, en el condado de Baquing, perteneciente a la ciudad de Nagqu.

Según esta entidad, la zona que rodea el epicentro tiene una población escasa. Aunque las autoridades locales confirmaron la existencia de víctimas, la información disponible todavía no precisa cuántas personas resultaron afectadas ni cuáles son las consecuencias materiales del sismo.

La confirmación de víctimas mantiene la atención sobre la emergencia, mientras se espera que las autoridades proporcionen información más detallada sobre sus efectos.

China activa el Nivel II de respuesta ante la emergencia

Tras el terremoto, la Administración Sismológica de China activó el Nivel II de respuesta nacional de emergencia para desastres sísmicos, según Xinhua.

Este mecanismo forma parte de un sistema de cuatro niveles que clasifica la gravedad de las emergencias sísmicas y las medidas de respuesta. El Nivel IV corresponde a la categoría más baja, mientras que el Nivel I representa la más alta. En esa escala, el Nivel II constituye una alerta de gravedad que activa la respuesta inicial ante el desastre.

La medida se adoptó después del movimiento telúrico que afectó al Tíbet, mientras las autoridades locales confirmaban la existencia de víctimas y aún no se conocían cifras oficiales sobre los afectados ni sobre los daños.

El terremoto de este jueves también recuerda otros eventos sísmicos recientes registrados en China. El 23 de enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la región de Xinjiang, en el noroeste del país.

En aquella ocasión, las autoridades no reportaron víctimas ni daños de gran calibre. Ese antecedente corresponde a otro evento sísmico y a una región distinta de China, por lo que no permite establecer las consecuencias del terremoto registrado este jueves en el Tíbet.

Por ahora, los datos confirmados sobre el nuevo movimiento telúrico incluyen su magnitud, la ubicación del epicentro, la profundidad y las dos réplicas. Las autoridades locales también han confirmado víctimas, aunque todavía no han difundido información detallada sobre el alcance de las afectaciones.

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