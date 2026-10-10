¿Cómo evitó Panamá una tragedia tras el terremoto de 7,7?

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre de 2026 provocó derrumbes, afectaciones en infraestructura pública y privada y evacuaciones en distintas provincias. El movimiento también interrumpió temporalmente servicios y dejó comunidades sin conexión terrestre. Más de un centenar de réplicas siguieron al sismo, mientras las autoridades comenzaron a evaluar sus consecuencias.

Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá no dejó víctimas mortales

Pese a la intensidad del movimiento y los daños materiales, las autoridades panameñas no reportaron víctimas mortales ni personas desaparecidas. El último balance del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) contabilizó 27 heridos leves, aproximadamente 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas.

El terremoto ocurrió a las 12:56, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció su magnitud en 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá la situó en 7,5.

El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad costera del sur del país, a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá. Después del movimiento principal, los organismos registraron réplicas de hasta magnitud 6,6.

La infraestructura de Panamá pudo influir en las consecuencias del sismo

El periodista Juan Camilo Ramírez, de Noticias RCN, planteó que las características de las construcciones panameñas pudieron contribuir a reducir las consecuencias del terremoto.

“Creo que la clave radica en la tremenda infraestructura que tiene este país, de la cual hay mucho que admirar y aprender”, afirmó durante una entrevista con La FM Fin de Semana.

Ramírez, quien se encontraba en la provincia de Coclé durante el movimiento, aclaró que no es especialista en ingeniería ni en evaluación de daños.

El comunicador relató que varios hoteles evacuaron a sus huéspedes como medida preventiva. En el establecimiento donde se alojaba, los daños estructurales impidieron el reingreso. Algunos visitantes pasaron la noche en el parqueadero y otros buscaron alojamiento en diferentes lugares.

Durante su posterior traslado a Ciudad de Panamá, observó afectaciones en algunas construcciones antiguas del casco histórico. Sin embargo, según su testimonio, los edificios altos de la capital permanecieron prácticamente intactos.

Más de 400 edificaciones sufrieron daños por el terremoto en Panamá

El balance de Sinaproc identificó afectaciones en nueve provincias. Los daños alcanzaron viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias, edificios gubernamentales y vías de comunicación.

El informe detalló las siguientes afectaciones:

142 viviendas y cuatro edificios residenciales.

188 centros educativos.

20 instalaciones sanitarias.

26 edificios gubernamentales.

13 iglesias y siete hoteles.

Nueve puentes y varios tramos de carreteras.

Las autoridades también identificaron daños en plantas potabilizadoras de agua.

En Los Santos, provincia donde se encuentra Tonosí, el sismo afectó a 14 residencias, cinco hoteles, cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales.

En esa provincia, seis personas sufrieron lesiones menores. Además, los daños en puentes y carreteras, junto con los deslizamientos de tierra, dejaron cinco comunidades incomunicadas.

En Coclé, el balance preliminar contabilizó 50 residencias afectadas, dos hoteles con daños de consideración, dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales. También registró 17 personas con lesiones menores y ocho familias que tuvieron que trasladarse a un albergue.

Los derrumbes en Tonosí y Penonomé tras el terremoto

En Tonosí, una localidad de aproximadamente 2 200 habitantes, los residentes describieron los momentos posteriores al movimiento telúrico.

“Hay miedo en Tonosí”, relató a EFE José Domingo González, quien también informó sobre el derrumbe de viviendas y daños en un hotel.

En ese establecimiento, cuatro personas quedaron atrapadas. Los bomberos lograron rescatarlas con golpes y raspones.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, explicó que la localidad concentró algunas de las principales afectaciones y quedó sin conexión terrestre.

En Penonomé, provincia de Coclé, la parte trasera del Hotel Dos Continentes, un edificio de tres pisos ubicado sobre la carretera Panamericana, colapsó. Los escombros aplastaron varios vehículos estacionados.

Un testigo explicó que el movimiento comenzó con una intensidad moderada y después aumentó. Esa secuencia permitió que los ocupantes desalojaran el establecimiento antes del derrumbe.

También colapsó una de las torres de la catedral de San Juan Bautista. El terremoto sorprendió a varios sacerdotes y al obispo Edgardo Cedeño durante una reunión.

Uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé se desplomó por completo y dejó las oficinas al descubierto, mientras el otro sector presentó grietas.

Panamá levantó la alerta de tsunami y reanudó los vuelos

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia para la costa pacífica de Panamá después del terremoto. Sin embargo, la retiró menos de tres horas después, una vez que descartó la continuidad del riesgo.

La advertencia también alcanzó temporalmente a otros países del Pacífico, desde México hasta Perú. Chile levantó una alerta que emitió para la Isla de Pascua.

En Ciudad de Panamá, numerosos habitantes salieron de los edificios altos y ocuparon las calles ante el temor de posibles derrumbes.

El aeropuerto internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus vuelos para inspeccionar las instalaciones. Tras descartar daños, reanudó sus operaciones.

Por su parte, el Canal de Panamá mantuvo sus actividades con normalidad y reportó 40 buques en espera para cruzar.

Según el periodista Juan Camilo Ramírez, buena parte de las vías, los hoteles y los establecimientos comerciales también continuaron con sus actividades pese a las afectaciones.

Autoridades de Panamá coordinan ayuda para las zonas afectadas

El presidente panameño, José Raúl Mulino, recorrió Penonomé junto con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para coordinar la atención a las personas afectadas.

El mandatario también expresó su intención de visitar Tonosí este sábado 10 de octubre y anunció apoyo con agua y carpas para los damnificados.

Las autoridades continuaron con la evaluación de daños en las provincias afectadas, mientras los organismos de emergencia revisaron las condiciones de las estructuras y los servicios esenciales.

Con información de EFE

Terremoto en Panamá; preguntas frecuentes

❓ ¿De qué magnitud fue el terremoto que sacudió Panamá? El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de Panamá la situó en 7,5. Contexto: El terremoto ocurrió a las 12:56, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros. Después del movimiento principal se registraron réplicas de hasta magnitud 6,6. ❓ ¿Dónde estuvo el epicentro del terremoto de Panamá? El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad costera del sur de Panamá. Contexto: Tonosí se encuentra aproximadamente a 239 kilómetros de Ciudad de Panamá y fue una de las localidades con mayores afectaciones. ❓ ¿Cuántas edificaciones resultaron afectadas por el terremoto? El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó daños en más de 400 edificaciones de nueve provincias. Contexto: El balance incluyó 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros educativos, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias y siete hoteles. También registró daños en nueve puentes, carreteras y plantas potabilizadoras. ❓ ¿Qué daños provocó el terremoto en Tonosí? El terremoto causó derrumbes de viviendas, daños en un hotel y afectaciones en las conexiones terrestres. Contexto: Cuatro personas quedaron atrapadas en un hotel y los bomberos lograron rescatarlas con golpes y raspones. El ministro de Salud, Fernando Boyd, explicó que Tonosí quedó sin conexión terrestre. ❓ ¿Cuántas personas resultaron heridas en Los Santos y Coclé? El balance reportó 23 personas con lesiones menores entre ambas provincias. Contexto: Los Santos registró seis personas lesionadas y cinco comunidades incomunicadas. En Coclé hubo 17 personas con lesiones menores y ocho familias que debieron trasladarse a un albergue. ❓ ¿Qué edificios colapsaron en Penonomé durante el terremoto? Colapsaron parte del Hotel Dos Continentes, una torre de la catedral de San Juan Bautista y un costado de la Gobernación de Coclé. Contexto: En el hotel, los escombros aplastaron vehículos estacionados. Según un testigo, los ocupantes lograron evacuar antes del derrumbe. El edificio de la Gobernación también presentó grietas en otro sector. ❓ ¿Por qué algunas construcciones de Panamá pudieron resistir el terremoto? El periodista Juan Camilo Ramírez planteó que las características de la infraestructura pudieron contribuir a reducir las consecuencias. Contexto: Ramírez aclaró que no es especialista en ingeniería ni evaluación de daños. Según sus observaciones, algunas construcciones antiguas del casco histórico sufrieron afectaciones, mientras los edificios altos de Ciudad de Panamá permanecieron prácticamente intactos. ❓ ¿El terremoto de Panamá provocó una alerta de tsunami? Sí. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia para la costa pacífica de Panamá, pero la retiró menos de tres horas después. Contexto: La advertencia también alcanzó temporalmente a otros países del Pacífico, desde México hasta Perú. Chile levantó una alerta que emitió para la Isla de Pascua. ❓ ¿Qué pasó con los vuelos del aeropuerto de Tocumen y el Canal de Panamá? El aeropuerto de Tocumen suspendió temporalmente los vuelos y después retomó sus operaciones. El Canal de Panamá mantuvo sus actividades con normalidad. Contexto: El aeropuerto reanudó los vuelos tras descartar daños en sus instalaciones. El Canal reportó 40 buques en espera para cruzar. ❓ ¿Qué medidas anunció el Gobierno de Panamá para los afectados? El presidente José Raúl Mulino anunció apoyo con agua y carpas para los damnificados. Contexto: El mandatario recorrió Penonomé junto con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y expresó su intención de visitar Tonosí el sábado 10 de octubre. Las autoridades continuaron con la evaluación de daños y la revisión de servicios esenciales.

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