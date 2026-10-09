Una réplica de 6,6 sacude Panamá horas después del terremoto de 7,7

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Una fuerte réplica de magnitud 6,6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, a las 15:25 hora local. Ocurrió dos horas y media después del terremoto de 7,7 que activó alertas de tsunami en la región.

Con este sismo ya se suman varias réplicas por encima de 5,0, según El Tiempo. Por eso, las autoridades panameñas piden alejarse de las estructuras dañadas.

¿Dónde y cuándo fue la réplica?

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) ubicó el epicentro cerca de Río Grande, en la provincia de Veraguas. Minuto60 lo sitúa a unos 78 kilómetros al oeste del epicentro del terremoto principal. La profundidad es de unos 10 kilómetros, según el USGS.

La magnitud tuvo dos cifras. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó 6,9 al inicio. Luego, el USGS corrigió el dato a 6,6. Esas cifras pueden cambiar a medida que los organismos procesan más información.

¿Cuántas réplicas hubo?

El terremoto principal fue de magnitud 7,7 a las 12:56, en el sur de Panamá. Desde entonces, los reportes registran muchas réplicas. La primera fue de 5,5 a la 1:22 p. m., según El Tiempo.

Hasta las 14:20, el Instituto de Geociencias de Panamá contaba más de 30, según Jujuy al Momento. Una de ellas, de magnitud 6,0, ocurrió al norte de Tonosí. El Tiempo reporta más de cinco réplicas mayores a 5,0 en total.

¿Qué daños reportan?

El sismo de 6,6 aún no tiene un balance propio de daños. Las afectaciones que se conocen vienen del terremoto de 7,7 y de sus réplicas anteriores.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, informó daños preliminares en Venao (Los Santos) y Chitré (Herrera), según Minuto60. Además, el Metro de Panamá suspendió las líneas 1 y 2 para inspecciones de los bomberos.

El Tiempo agrega que el Aeropuerto de Tocumen suspendió operaciones y evacuó pasajeros. El Canal de Panamá opera con normalidad. El Ministerio de Educación suspendió las clases de la tarde. Jujuy al Momento reporta que parte de un hotel se derrumbó en Penonomé. Hasta ahora, las autoridades no informaron víctimas.

¿Qué dicen las autoridades?

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió mantener la calma. Además, solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sinaproc que informen sobre los efectos. El Sinaproc pidió evitar rumores y alejarse de estructuras con daños visibles.

¿Qué pasa en Ecuador?

Ecuador canceló la alerta de tsunami tras el terremoto principal. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) indicó que el riesgo finalizó, aunque algunas costas pueden tener pequeñas variaciones del nivel del mar.

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