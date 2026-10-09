Más de cien réplicas tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un terremoto de magnitud entre 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá y ha sido seguido por más de un centenar de réplicas, según informó el Instituto de Geociencias (IGC). El movimiento telúrico también provocó daños en infraestructura en varias zonas del país y dejó al menos dos personas heridas, de acuerdo con reportes de protección civil.

Más de 100 réplicas tras el terremoto de Panamá

El director del IGC, Néstor Luque, señaló que hasta el momento se han contabilizado unas 107 réplicas del sismo principal, percibidas en distintas regiones de Panamá. Durante sus declaraciones a un medio local continuaban registrándose movimientos secundarios.

El IGC actualizó la magnitud del terremoto de 7,2 a 7,5, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó su medición de 7,6 a 7,7. Según Luque, las réplicas se concentran en el área del Sistema de Falla Azuero-Soná, donde se habría producido la liberación de energía asociada al evento principal, según recogió EFE.

Daños en infraestructura y servicios

El primer informe oficial del Gobierno panameño reportó afectaciones en plantas potabilizadoras, iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales.

El movimiento telúrico, registrado a una profundidad de diez kilómetros, causó daños en edificaciones y vías cercanas a Tonosí, identificado como el epicentro del terremoto. Además, las autoridades informaron que el acceso terrestre a esa localidad permanece cerrado, por lo que el ingreso debe realizarse por vía aérea.

Heridos y rescates tras el terremoto

Arturo González, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas, indicó que se registraron dos heridos y que una persona fue rescatada con vida tras quedar atrapada entre los escombros de una iglesia que colapsó.

Entre los daños más visibles figura el colapso de una de las torres de la catedral de San Juan Bautista de Penonomé. También se desplomó uno de los costados del edificio de la Gobernación de Coclé, mientras otra sección de la estructura presentó grietas, según declaraciones obtenidas por EFE.

Evacuaciones en Ciudad de Panamá

El temblor también se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá, donde numerosos habitantes evacuaron edificios y se concentraron en las calles ante el riesgo de posibles derrumbes.

La situación fue particularmente visible en sectores con rascacielos, cuya altura intensificó la percepción de las sacudidas, en una jornada marcada por la actividad sísmica y el monitoreo permanente de las autoridades. EFE reportó que las evacuaciones se produjeron en distintos puntos de la capital panameña.

Con información de EFE.

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