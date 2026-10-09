Terremoto de magnitud 7,7 sacude este viernes 9 de octubre a Panamá

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un terremoto de magnitud 7,7 se registra este viernes 9 de octubre en Panamá, a las 12:56, hora local. El epicentro ocurrió a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada.

En la ciudad de Panamá se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva. Trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.

Los primeros testimonios también dan cuenta de objetos que cayeron dentro de algunas viviendas durante el movimiento. Aunque todavía no se dispone de un balance oficial sobre posibles daños estructurales o personas afectadas.

La localización preliminar del epicentro sitúa el evento en las proximidades de la península de Azuero, una región del Pacífico panameño donde se registra actividad sísmica.

La magnitud de 7,6 y la hora del movimiento corresponden a los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos. Luego se conoció que la magnitud fue de 7,7.

En estos casos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda mantenerse alejado de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras inestables después de un movimiento sísmico. También aconseja verificar las condiciones de seguridad de las viviendas y edificios y seguir las comunicaciones oficiales antes de regresar a instalaciones evacuadas.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá informó este viernes que dispuso el cierre temporal de sus instalaciones y que está realizando la evaluación preventiva de pasajeros.

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Con información de Infobae

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