Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

SpaceX y su director ejecutivo, Elon Musk, anunciaron este miércoles 25 de noviembre de 2026 que donarán acciones de la compañía a las llamadas ‘Cuentas Trump’, un programa de inversión creado para beneficiar a menores de edad en Estados Unidos.

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La iniciativa busca que más niños puedan acumular recursos económicos para su futuro. Según informó EFE, tanto la empresa aeroespacial como el empresario realizarán aportaciones individuales.

SpaceX y Elon Musk aportarán acciones a menores

En un comunicado, SpaceX informó que entregará una acción ordinaria de Clase A de nueva emisión a cada cuenta activa del programa. Musk también igualará personalmente la cantidad de títulos donados por la compañía.

La directora financiera de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció previamente una contribución personal de dos millones de acciones.

La empresa explicó que su objetivo es ampliar la participación de las nuevas generaciones en compañías que desarrollan tecnología e infraestructura para el futuro.

¿Qué son las Cuentas Trump de inversión?

El programa fue creado mediante una ley presupuestaria aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con EFE, las cuentas comenzaron oficialmente el 4 de julio y contemplan un depósito inicial de 1 000 dólares del Departamento del Tesoro para los niños nacidos entre 2025 y 2028.

En octubre, el Tesoro informó que había inscrito automáticamente a unos 60 millones de menores en esta iniciativa.

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¿Cuándo podrán retirar el dinero los beneficiarios?

Las cuentas permiten acumular fondos con ventajas fiscales destinados al futuro de los menores. Sin embargo, los beneficiarios no podrán retirar el dinero hasta cumplir 18 años.

Según EFE, el programa también recibe aportaciones de empresarios y compañías privadas.

Entre ellos figura Michael Dell, fundador de la empresa tecnológica Dell. Otras firmas como Intel, Robinhood y Micron también anunciaron contribuciones para los hijos de sus empleados.

Con estas nuevas donaciones, SpaceX y Musk se suman a las empresas que respaldan el programa de inversión infantil impulsado por la Administración Trump.

Con información de EFE

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