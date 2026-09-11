Elon Musk responde al documental sobre su vida 

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El empresario Elon Musk reaccionó al estreno de un documental de HBO que aborda su vida privada, sus compañías y su creciente influencia política. La producción, dirigida por Alex Gibney, fue presentada en el Festival de Cine de Venecia antes de su llegada a los cines de Estados Unidos.

Musk criticó duramente la película a través de varias publicaciones en X. El magnate la calificó como una obra “difamatoria” y “aburrida”. También cuestionó la integridad de Gibney y criticó la duración de casi cuatro horas, según informó Semana.

El empresario respondió a un video del director durante la conferencia de prensa del documental. En otro mensaje, acusó a Gibney de reunir testimonios de personas que tienen algo en su contra.

El documental aborda la vida y empresas de Musk

La película reúne testimonios críticos sobre distintos aspectos de la trayectoria del empresario. También analiza su papel en sus compañías y su creciente influencia en la política estadounidense.

Uno de los segmentos más controvertidos aborda DOGE, la estructura gubernamental en la que Musk participó durante la Administración de Donald Trump. El documental examina las decisiones y acciones que tomó durante ese periodo.

La producción recibió una ovación de unos cuatro minutos tras su presentación en Venecia. Su estreno en los cines estadounidenses está previsto para el 16 de octubre, detalló Semana.

Gibney explica por qué Musk no aparece en el documental

El director explicó que intentó contar con la participación de Musk desde las primeras etapas del proyecto. Sin embargo, el empresario rechazó la propuesta.

Ante esa negativa, el equipo recurrió a declaraciones públicas de Musk para construir el relato. También creó un avatar digital basado en frases pronunciadas previamente por el empresario.

Gibney defendió así la decisión de incluir la voz y la imagen de Musk mediante material disponible públicamente. La película busca ofrecer una mirada crítica sobre su trayectoria y el poder que ha acumulado en los últimos años.

La reacción del magnate se produjo antes del estreno comercial en Estados Unidos, señaló Semana.

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