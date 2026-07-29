Elon Musk asegura que el dinero perderá su valor antes de 2036

El empresario Elon Musk volvió a captar la atención internacional tras afirmar que, para 2036, el dinero dejará de tener la relevancia que posee en la actualidad.

Esta predicción surge debido al avance de la inteligencia artificial (IA) y los robots humanoides. Según La Vanguardia, Musk realizó estas declaraciones durante una entrevista con The Economist.

Impacto de la automatización en la economía

Durante la conversación, Musk explicó que si la IA es capaz de generar más bienes y servicios de los que cualquier persona puede consumir, el dinero perdería gran parte de su utilidad.

“¿Para qué quieres dinero? Quieres dinero para bienes y servicios”, señaló. De esta manera, defendió que una economía de abundancia podría cubrir necesidades como alimentación, vivienda, transporte y entretenimiento sin las limitaciones actuales.

Consecuencias en el mercado laboral

De acuerdo con La Vanguardia, Musk también abordó el impacto de esta transición en el mercado laboral.

Reconoció que millones de empleos podrían desaparecer antes de que este nuevo modelo económico se consolide, lo que obligaría a los gobiernos a estudiar mecanismos de apoyo económico para la población.

Desafíos económicos y deflación

A diferencia de quienes prevén un escenario inflacionario, Muskconsidera que el mayor desafío será la deflación, provocada por una producción que crecería más rápido que la cantidad de dinero en circulación.

Pese a su optimismo sobre el potencial de la IA, admitió que el proceso estará lleno de incertidumbre.

Cambio constante en las percepciones sobre la IA

Musk reconoció que su percepción sobre la inteligencia artificial cambia constantemente y aseguró haber pasado “de la euforia al terror” respecto al desarrollo de esta tecnología, de acuerdo con La Vanguardia.

Opiniones divergentes entre economistas

Aunque la mayoría de economistas no comparte la idea de una economía donde el dinero pierda su importancia, diversos estudios de PwC y McKinsey coinciden en que la inteligencia artificial incrementará significativamente la productividad.

Además, se espera que aporte billones de dólares a la economía global durante la próxima década.

El verdadero reto: distribución y adaptación

Los especialistas advierten que el verdadero reto será distribuir esos beneficios y facilitar la adaptación de trabajadores y empresas a la nueva realidad tecnológica.

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