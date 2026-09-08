La expareja de Elon Musk rompe su silencio en el Festival de Venecia

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

En el marco de la edición 83 del Festival de Cine de Venecia, se presentó ‘Musk’, un documental sobre el ascenso, la vida y algunos aspectos desconocidos del empresario Elon Musk. La producción está dirigida por Alex Gibney, ganador de un premio Óscar.

El documental, de casi cuatro horas, reúne testimonios de personas que han conocido al magnate. Según la revista Vea, de El Espectador, Gibney calificó a Elon Musk de peligroso y cuestionó su influencia política y empresarial.

Musk, propietario de Tesla y SpaceX, posee una fortuna estimada en 892 000 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte de Forbes.

Ashley St. Clair habla sobre Elon Musk

Durante el festival también llamó la atención la presencia de Ashley St. Clair, expareja de Musk y madre de Romulus Musk, nacido en 2024. El niño es uno de los 14 hijos que tiene el empresario.

St. Clair compartió su percepción sobre la personalidad y las posiciones políticas del magnate. En sus declaraciones, cuestionó algunos de sus comportamientos y planteó interrogantes sobre la relación entre poder, riqueza y política.

Según revista Vea, de El Espectador, la escritora también reveló que recibió una importante propuesta relacionada con su participación en el documental.

La oferta que recibió la expareja de Musk

St. Clair aseguró que le ofrecieron 40 millones de dólares para no hablar en la película. La propuesta, según su relato, la llevó a cuestionarse el valor de sus declaraciones y las razones detrás de la oferta.

“¿Por qué quiere ofrecerte esta cantidad de dinero para no hablar?”, planteó durante su intervención en Venecia.

Revista Vea, de El Espectador recogió además las declaraciones de Gibney sobre el empresario. El director sostuvo que existe un componente de “capitalismo de amiguismo” en algunos de sus objetivos políticos.

La película busca explorar distintas facetas de Musk mediante testimonios de personas que han formado parte de su entorno. Su estreno también ha puesto nuevamente bajo los reflectores la vida personal y pública del empresario.

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