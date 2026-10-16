Elon Musk presentó un auto volador de Tesla

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Tesla presentó una nueva generación de su auto deportivo eléctrico Roadster, equipado con propulsores desarrollados junto a SpaceX. El vehículo puede elevarse del suelo, realizar maniobras aéreas y acelerar de cero a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo, según las especificaciones anunciadas por la compañía.

La presentación se realizó este jueves 15 de octubre de 2026 en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX, en McGregor, Texas. El proyecto acumula casi nueve años de retrasos, informó EFE.

Tesla Roadster sorprende con sus maniobras aéreas

Durante una demostración, el automóvil ascendió por una rampa curva, quedó invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada.

El sistema de propulsión utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión, en lugar de combustible convencional para cohetes. Su desarrollo estuvo a cargo de ingenieros de Tesla y SpaceX.

Tras la prueba, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, reaccionó con una breve frase: “Bueno, ha funcionado”.

Tres versiones del deportivo eléctrico de Tesla

La compañía anunció tres variantes del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La versión Performance podrá acelerar de cero a casi 100 km/h en menos de 1,6 segundos.

La variante Thrust incorporará propulsores traseros para reducir ese tiempo a menos de 0,9 segundos. La versión Rocket, de una sola plaza, podrá elevarse y maniobrar en el aire. Tesla asegura que acelerará hasta casi 100 km/h en menos de 0,59 segundos, según EFE.

La empresa también promete una velocidad máxima superior a 370 km/h y una autonomía de más de 480 kilómetros.

Tesla prevé fabricar el Roadster en 2028

Musk afirmó que el deportivo será el único modelo de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo. Sin embargo, reconoció que no está necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que genera dudas sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Tesla prevé iniciar la producción en 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios definitivos, indicó EFE.

La segunda generación del Roadster se presentó en 2017, con una comercialización prevista para 2020 y un precio inicial aproximado de 200 000 dólares. Desde entonces, el proyecto ha sufrido varios aplazamientos.

Con información de EFE

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