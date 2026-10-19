Elon Musk promete un obsequio a cada niño en EE.UU.

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Elon Musk anunció que entregará una acción de su empresa aeroespacial a cada menor estadounidense en 2027. La propuesta podría superar los 10 500 millones de dólares.

Elon Musk prometió este lunes, 19 de octubre de 2026, regalar una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño de Estados Unidos el próximo año. El anuncio fue publicado en su cuenta de X, aunque el magnate no explicó cómo realizará la transferencia ni cuáles serán las condiciones.

Según informó EFE, Musk escribió que esta iniciativa será la primera de muchas. La propuesta alcanzaría a unos 72 millones de menores de 18 años, según la última estimación de la Oficina del Censo estadounidense.

Elon Musk promete acciones de SpaceX para menores

Tras la salida a bolsa de SpaceX en junio pasado, Musk conservó entre el 42 % y el 43 % de las acciones de la compañía. El valor de su promesa dependerá de la cotización de los títulos y de las condiciones que establezca para la entrega.

El viernes pasado, las acciones cerraron en 146,03 dólares. Si ese precio se mantuviera hasta la transferencia, la operación superaría los 10 500 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos recogidos por EFE.

Sin embargo, el empresario todavía no ha detallado cómo seleccionará a los beneficiarios ni qué requisitos deberán cumplir para recibir los títulos.

La presidenta de SpaceX también anunció donaciones

La iniciativa de Musk llega después de que Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, anunciara en julio una donación de acciones para más de dos millones de menores mediante las cuentas Trump.

La propuesta de Shotwell está dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos. La iniciativa también presta especial atención a menores residentes cerca de su hogar, en el centro de Texas.

SpaceX reportó pérdidas millonarias en 2026

El anuncio se produce antes de la publicación de los resultados financieros trimestrales de SpaceX, prevista para este martes.

Según EFE, la compañía reportó en agosto pérdidas netas de 5 488 millones de dólares durante el primer semestre de 2026. La cifra representó un aumento interanual del 257 %.

Con información de EFE

Más información sobre Elon Musk